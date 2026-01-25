מנהל בתי המשפט מזהיר: חוק השכר עלול לפגוע בעצמאות השופטים

לקראת דיון בוועדת הכנסת ביום שלישי הקרוב, שלח היום (ראשון) מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, מכתב לשר המשפטים יריב לוין, שבו התריע על השלכות המשך קידום הצעת חוק-יסוד בנושא שכר נושאי משרה ברשויות השלטון.

על פי מכתבו, ההצעה מבקשת ליצור מתווה שכר אחיד לכל נושאי המשרה בשלוש הרשויות, כולל הקמת ועדה ציבורית שתקבע את תנאי השכר. עם זאת, עמדת הרשות השופטת היא שהחוק החדש עלול לפגוע בעצמאות השיפוטית ובעקרון אי התלות, המוגדר בסעיף 2 לחוק יסוד: השפיטה.

עוד צוין כי שכר השופטים מהווה חלק ממערך שנבנה לאורך שנים, תוך התייעצות עם גורמי מקצוע, ומשקף את מאפייני התפקיד, כולל גיל המינוי והניסיון המקצועי הנדרש. פגיעה בשכר עלולה להשפיע על היכולת למנות משפטנים מנוסים ולפגוע באיכות השירות לציבור.

בהתאם לכך, ביקש מנהל בתי המשפט מהשר לוין להתערב ולמנוע את המשך קידום הצעת החוק.

כזכור, לפני כחודש מליאת הכנסת אישרה בטרומית הצעת חוק שדנה באופן קביעת שכרם של נושאי משרה ברשויות השלטון - כך ששכר השופטים יירד. במסגרת ההצעה של חבר הכנסת אביחי בוארון, שזכתה לתמיכת 56 חברי כנסת - מול 41 מתנגדים - נקבע כי סוגיית קביעת שכר נשיא המדינה, השרים, חברי הכנסת, והשופטים, תועבר לוועדה ציבורית עצמאית, שתקבע את שכר נשיא המדינה, ומשכר זה ייגזר שכרם של יתר נושאי המשרה, לפי שיעורים שייקבעו בחוק.

לצד זאת, ייקבע כי שכר נושאי המשרה ברשות המחוקקת, המבצעת והשופטת יהיה שווה, בהתאם לדרגתם ומעמדם באותה רשות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "להצעת החוק שתי מטרות עיקריות: האחת, לקבוע כי שכרם של נושאי המשרה ברשות המבצעת, ברשות המחוקקת וברשות השופטת, יהיה שווה, בהתאם לדרגתם ומעמדם באותה רשות, וייקבע על ידי גורם אחד ותוך ראיה כוללת; והשנייה, למנוע ממקבלי השכר לקבוע את גובהו ואופן עדכונו". ההצעה תועבר לדיון ואישור בוועדה.