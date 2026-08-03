בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (שני) 6 שנות מאסר בפועל על טארק כרד, שהורשע בשתי עבירות של המתה בקלות דעת. כרד גרם לתאונת הדרכים הקטלנית בכביש 45 ליד גבעת זאב, שבה נהרגו ציפורה רימל ז"ל ובתה התינוקת נעם רחל ז"ל, ונפצעו באורח אנוש בני משפחה נוספים ונוסעים נוספים. בנוסף לעונש המאסר, הושתו על כרד 15 שנות פסילת רישיון נהיגה, מאסר על תנאי ופיצוי למשפחת המנוחות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בעלה של ציפורה ז"ל, אפרים רימל, אמר ל-i24NEWS: "החיים שלי באותו לילה השתנו מקצה לקצה, היום הכל צף מחדש, פשוט החלטה בזיונית. נעתור ונגיש ערר, לא חרטה ולא בטיח. הוא גרם לי ולמשפחתי הרס לכל החיים צריך להעביר פה מסר מרתיע".

כאמור, בית המשפט קבע כי כרד נהג במהירות מופרזת של 140-145 קמ"ש ופגע ברכבה של משפחת רימל. השופטים דחו את טענות ההגנה בדבר כשל טכני ברכב, וקבעו כי התקיים אצל כרד היסוד הנפשי הנדרש להרשעה בהמתה בקלות דעת.

במסגרת הטיעונים לעונש עתרה פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו"ד יעל איגרא, להשית על כרד 15 שנות מאסר בפועל, לצד עונשים נלווים. הפרקליטות הדגישה כי כרד נושא באחריות בלעדית לתאונה, לא בלם לפני הפגיעה ברכבים שעמדו ברמזור, ביצע "נסיעת מבחן" במהירות מופרזת ברכב שאינו מורגל בו, ולא לקח אחריות על מעשיו.

עוד טענה הפרקליטות כי אין לייחס משקל ממשי לטענותיו בדבר מצבו הנפשי, וכי לנוכח הקלות הבלתי נסבלת שבה מקפחים מאות בני אדם את חייהם בכבישי ישראל כתוצאה מנהיגה פזיזה, יש להטיל ענישה מחמירה ומרתיעה שתעביר מסר ברור לציבור הנהגים. הפרקליטות הדגישה כי במעשיו של כרד חרב עולמה של משפחה שלמה. בא כוחו של כרד, מנגד, ביקש להסתפק בעונש של תשעה חודשי עבודות שירות.