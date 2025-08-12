שופטים נגד נשיא העליון - "מקבל ערעורים ללא נימוק"

מומלצים -

פרסום ראשון: שיח מתוח ופתוח בין נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לשופטי בתי משפט מחוזיים, על ההתנהלות של העליון בנושא ערעורים, כך חשף כתבנו אבישי גרינצייג הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית". למה ערעורים מתקבלים ללא נימוק ולמרות שגזר הדין לא היה שגוי; מהו "הדיל האפל" בבית המשפט העליון, וכיצד ענה הנשיא עמית לטענת השופטים על החלטת שופטי העליון שלא לקיים את הוראת תיקון לחוק העונשין? כל הפרטים בדיווח המלא - בראש העמוד

תגובת דוברת הרשות השופטת: "מדובר בשיח מקצועי שנערך במסגרת השתלמות שופטים בה השתתף הנשיא. חלק מן הדברים המצוטטים בשאילתה אינם מדויקים ומכל מקום הם חלק מדיון מקצועי נרחב שהתקיים עם הנשיא עמית ובין המשתתפים לבין עצמם. ההתייחסות אליהם שלא במסגרת השיח המלא והכולל חוטאת למציאות ולרוח הדברים. השיח התנהל בפתיחות ונועד לשקף לשופטי הערכאות הדיוניות את הטעמים והשיקולים של ערכאת הערעור ככלל ושל בית המשפט העליון בפרט בהתערבות בפסקי דין פליליים".