נשיא העליון יצחק עמית הוציא היום (ראשון) צו ביניים המקפיא את החלטת הממשלה על סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל.

בהחלטתו כתב עמית כי לאחר שבחן את עמדות הצדדים, הגיע למסקנה כי יש להיעתר לבקשה ולהורות על הקפאת החלטת הממשלה "על כל המשתמע מכך". אחת הסיבות לכך היא שהממשלה לא התחייבה להימנע מנקיטת צעדים בלתי הפיכים עד להכרעה בהליך.

מוקדם יותר היום, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה את עמדתה לבג"ץ, לפיה יש להוציא צו ביניים להחלטת הממשלה לסגירת גלי צה"ל. "ההחלטה לוקה בשורה של פגמים משפטיים, הליכיים ומהותיים", נכתב.

בהרב-מיארה ציינה כי לא הוצג נימוק של דחיפות, המצדיק קידום סגירת התחנה "בלוח זמנים כה מואץ". "פוטנציאל הנזק המשמעותי, אף יכול לגרום לנזק בלתי הפיך, ברור וממשי", נכתב.

מטעם עורכי הדין בעז בן צור, כרמל בן צור וגיא רוה המייצגים את ועד עובדי גלי צה"ל נמסר בתגובה: "אנו מברכים על החלטת הנשיא עמית. מדובר בהחלטה חשובה אשר תאפשר לגלי צה"ל להמשיך ולפעול כפי שפעלה עד היום עד להכרעה בעתירה. המשך העבודה הסדירה של גלי צה"ל הוא נדבך חשוב למימוש חופש העיתונות ולחופש הביטוי".

מפורום גלי צהל וגלגלצ נמסר: "מברכים על ההחלטה למנוע מחטף ולקבוע עובדות בשטח. החלטת בית המשפט העליון היא אמירת הן לדיון ענייני, והצבת גבול למול ניסיונות רמיסה כוחניים ובלתי הפיכים, שהממשלה סירבה להצהיר שתימנע מהם. המרוויחים הגדולים מההחלטה הם מיליוני מאזינים שבוחרים יום-יום להאזין לגלי צה"ל ולגלגלצ".

התנועה לאיכות השלטון הגיבה להחלטת הנשיא עמית וכתבה: "ניצחון חשוב לחופש הביטוי". עוד הוסיפה כי "החלטה זו מהווה ניצחון משמעותי וחשוב לחופש הביטוי ולעצמאות התקשורת, ומדגישה את חומרת הפגיעה שהממשלה ניסתה לבצע. אסור לאפשר לממשלה להשתלט על התקשורת החופשית בישראל. נמשיך במאבק המשפטי עד לביטול מוחלט של ההחלטה, ונדרוש מבג"ץ לקבוע כי ההחלטה לסגירת התחנה התקבלה בחוסר סמכות ומתוך שיקולים זרים".