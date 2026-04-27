המחלקה לחקירות שוטרים החליטה לסגור את התיק הפלילי נגד סגן מפקד מרחב עמקים, ניצב משנה ניר ג’מבר, בשעות האחרונות (שני). ההחלטה התקבלה לאחר בחינת חומרי החקירה בפרשת השחיתות בעיריית נצרת, ממנה עלה כי לא התגבשה תשתית ראייתית ברף הפלילי הנדרש להעמדה לדין.

עם זאת, הקצין לא ינוקה לחלוטין מאחריות, שכן עניינו הועבר לבחינה במחלקת המשמעת של משטרת ישראל בשל ממצאים המעידים על פגיעה בטוהר המידות ובאמון הציבור.

הקצין הבכיר נחקר בחודש דצמבר האחרון בחשד להפרת אמונים ושוחרר בתנאים מגבילים, במסגרת חקירה רחבת היקף שעסקה בחשדות לשחיתות ברשות המקומית בנצרת.

החשד המרכזי נגד ג’מבר התמקד בקיום קשרים פסולים עם דמויות המקורבות לארגון הפשיעה של משפחת בכרי, אחד מארגוני הפשיעה הדומיננטיים והאלימים ביותר בצפון הארץ בשנים האחרונות.

במהלך החקירה עלה כי ג’מבר קיים אינטראקציות עם גורמים שעל פי החשד ידע כי הם בעלי זיקה לעולם העברייני.

על פי הודעת המחלקה לחקירות שוטרים, הקצין אף קיבל פניות מאותם גורמים במסגרת תפקידו הציבורי הבכיר. במחלקה הדגישו כי התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם הסטנדרטים המצופים מקצין בדרגתו, ולכן הוחלט כי הדרך הנכונה לטפל במקרה היא במישור המשמעתי הפנימי של הארגון.

תגובת המחלקה לחקירות שוטרים: "עניינו של ניר ג’מבר הועבר לבחינה במישור המשמעתי, לאחר שנמצא כי אף שלא התגבשה תשתית ראייתית ברף הנדרש לצורך העמדתו לדין פלילי עלו ממצאים המצביעים על התנהלות פסולה. מן החקירה עלה כי ג’מבר קיים קשרים עם גורמים שלגביהם ידע כי קיימת זיקה לגורמים עברייניים, ואף התקבלו מהם פניות במסגרת תפקידו הבכיר במשטרה. מדובר בהתנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם הסטנדרטים המצופים משוטר, ויש בה כדי לפגוע באמון הציבור ומשכך הועבר עניינו לבחינה במישור המשמעתי".