פרסום ראשון: סגן הפצ"רית החשוד בפרשת שדה תימן סיים את שירותו בצה"ל

פרסום ראשון: סגן הפצ"רית תא"ל גל עשאהל, החשוד בפרשת סרטון שדה תימן סיים את שירותו בצה"ל, כך פרסם הערב (רביעי) פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

עשהאל, כזכור, מונה על ידי הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי לקיים את הבדיקה הפנימית וחשוד שטייח את הבדיקה. בעוד הפרשה ממתינה להכרעת הפרקליטות בצה"ל החליטו לסיים את שירותו של הקצין החשוד.

תגובת דובר צה"ל: "הקצין סיים את שירותו בצה"ל".

כזכור, פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג חשף בדצמבר האחרון פרטים חדשים מתוך חקירתו של תא"ל גל עשהאל. החוקר הטיח: "אתה חשוד בבדיקה רשלנית תוך שאתה מצוי בניגוד עניינים".

עשהאל השיב: "איזה ניגוד עניינים? המינוי שלי לבדיקת ההדלפה היה על דעת לשכת היועמ"שית. הם החליטו שאני לא בניגוד עניינים. יותר מזה: זה אושר בבג"ץ. איך אני אשם?".

ציטוטים נוספים מתוך החקירה של הקצין הבכיר פורסמו, בהם דחה את הטענות כלפיו וגלגל אל היועמ"שית את האחריות על אופן בדיקת פרשת הדלפת הסרטון בפרשת "שדה תימן". בחקירתו במשטרה טען עשהאל כי "כל הפעולות שלי היו מלוות ומונחות על ידי לשכתה".