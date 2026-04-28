שופט באמירה אומללה על קטינים שב"חים: "מזכירים לי יהודים שגנבו תפוחי אדמה בשואה"

אמירה אומללה: פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג פרסם הערב (שלישי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי ציטוטים של שופט בית המשפט לנוער נעם שילו, שהשווה בין קטינים שב"חים - ליהודים בתקופת השואה.

השופט שילו דן בעניינם של שב"חים בני 15 שהסתננו לישראל כשהם מטפסים מעל הגדר. הוא החליט להתחשב ב"גילם הצעיר", ב"מבנה גופם הקטן" לטענתו, ובעובדה שהנאשמים "צחקקו להם" תוך כדי הדיון בבית המשפט - וסיים את ההליך ללא הרשעה וללא ענישה כלשהי.

ל-i24NEWS נודע, לאחר שהמשטרה בעצה אחת עם הפרקליטות ביקשה עיכוב ביצוע לצורך הגשת ערעור, השופט שילו אמר את המשפט הבא: "הם מזכירים לי יהודים שגנבו תפוחי אדמה בשואה".

ההתבטאות עוררה סערה. הפרקליטות חששה מתקדים מסוכן תרתי משמע, ובית המשפט המחוזי הפך את החלטת השופט שילו והרשיע את שני הנאשמים וגזר עליהם עונש מאסר.

מהשופט נמסר בתגובה, באמצעות הרשות השופטת: "דבריו של השופט, שנאמרו בתום הדיון במסגרת חילופי דברים עם בעלי הדין, נבעו לדבריו, מהאסוציאציה האנושית שהתעוררה אצלו נוכח מראם החיצוני הצעיר והצנום, אשר העיד על מצוקתם ותו לא".

עוד נמסר: "מדובר בתיק שהתנהל בפני בית המשפט לנוער בדלתיים סגורות לפי חוק, בו הואשמו שני הקטינים בעבירות של שהיה בלתי חוקית בנסיבות בהן ניסו למכור מוצרים על מנת לפרנס את משפחתם. מעת שמדובר בתיק נוער חסוי לא ניתן להוסיף על האמור".