כתב אישום הוגש היום (חמישי) לבית משפט השלום בתל אביב נגד מוחמד כבוב בן ה-43 מיפו, ששימש כמנהל בית הספר "אלמוסתקבל" ביפו, בגין מעשים מגונים והטרדה מינית שביצע במשך שנים בשני מורים שלימדו תחתיו ובארבעה מתלמידי בית הספר.

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בנוסף, אחיו אחמד כבוב בן ה-47, ורמזי אבו טאלב בן ה-57, המשמש יו"ר ועד הצדקה ויו"ר שכונת עג'מי ביפו, וכן חבר במועצה האסלאמית, הואשמו בעבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט.

כזכור, ראשית הפרשה בדצמבר 2025, אז נעצר מנהל בית הספר. הוא חשוד בכך שהעיר לתלמידים הערות מיניות ובוטות, ונגע באיברי המין שלהם.

לאחר מעצרו, טען כי מדובר בחיסול חשבונות ועלילת דם: "אין לי שום קשר למעשים שמיוחסים לי. לפני כחצי שנה נודע לי על אירוע חמור בין אחד המורים לתלמיד. פעלתי מיד ודיווחתי בזמן אמת לעירייה ולמשרד החינוך והמורה פוטר. זו פרשה שנולדה מנקמה, חיסול חשבונות לא מכל סיבה אחרת".