הפרקליטות ערערה לעליון: להחמיר את עונש מבצעי הלינץ' בלוד

המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט העליון ערעור על גזרי הדין שניתנו בביהמ"ש המחוזי בלוד במסגרת פרשת הלינץ' בעיר, בו נרצח יגאל יהושע. בערעור, מבקשת הפרקליטות לחמיר בעונשי המאסר שנגזרו על שמונת הנאשמים, עליהם הוטלו בין 12 ל-14 שנות מאסר בהתאם למידת מעורבתם.

בנוסף, על מעורב נוסף נגזרו שלוש שנות מאסר. הפרקליטות טוענת כי עונשים אלה אינם נותנים ביטוי מספיק לחומרת המעשים, לנזק החמור שנגרם למנוח ולמשפחתו, ולמאפייני הטרור של האירוע. כזכור, יגאל נרצח במהלך הההתפרעויות בערים המעורבות במהלך מבצע "שומר החומות" בשנת 2021.

בערעור, צוין כי מדובר באחד מהאירועים החמורים שאירעו במלך המבצע. במהלכו, ניצלו המעורבים מחסום אש שהוצת במקום לצורך סלקציה בין ערבים ליהודים - עליהם יידו אבנים אך ורק בשל זהותם. במהלך השלכתן, חדרה אבן את שמשת רכבו של המנוח, פגעה בראשו וגרמה לו נזק מוחי חמור ושבר בגולגולת.

עוד הוסיפה הפרקליטות כי המעשה בוצע מתוך מניע גזעני, כשהמדינה הייתה תחת מתקפת רקטות, וכי מדובר במעשי טרור מובהקים. בנוסף, לאחר שנראה כי יגאל נפגע קשות מפגיעת האבן, לא הושיטו המעורבים עזרה - ואף פעלו לשיבוש הראיות. "העיתוי הרגיש של ביצוע העבירות לא קיבל ביטוי דיו בגזר הדין. לא דומה ביצוע מעשה אלימות ממניע לאומני-אידיאולוגי במצב רגיעה, לביצוע המעשה במצב בו "השטח תוסס", נכתב.

עוד צוין בערעור כי יגאל היה אדם של דו-קיום, שהיה חי ופעל בשותפות עם יהודים וערבים כאחד, וכי דווקא הוא נפגע במעשה טרור אכזרי שבוצע בשל זהותו. "משפחתו מוסיפה לשאת את הכאב הכבד, על הענישה לשקף את חומרת הפגיעה ואת הצורך בהרתעה משמעותית מפני מעשים דומים", כתבה הפרקליטות בערעור.