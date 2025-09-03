3 וחצי שנים אחרי שדרס ותקף שוטר: הסדר הטיעון של ח"כ כסיף

מומלצים -

פרסום ראשון: לפני שלוש וחצי שנים, במאי 2022, ח"כ עופר כסיף ניסה להגיע להפגנה שהייתה בשטח צבאי סגור. המשטרה מפעלה על מנת למנוע זאת ממנו, אך הוא המשיך לנסוע ברכבו ועלה על רגלו של שוטר. לאחר הדריסה, יצא מרכבו וסטר לאיש כוחות הביטחון. נציין כי, זו לא הפעם הראשונה שח"כ כסיף מואשם בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות.

הסדר הטיעון אליו הגיעה פרקליטות מחוז ירושלים עם כסיף מתייחס לעד שבעה חודשי שירות והודאה בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. מעבר לכך, הפרקליטות טענה שיש "להטיל עליו קלון", הסנגור התנגד והוחלט להשאיר את זה פתוח להחלטת בית המשפט. כמו כן, כתב האישום יתוקן באופן מינורי מבחינת ניסוחים.

האירוע תועד ופורסם על ידי הפרשן לענייני משטרה של i24NEWSS משה שטיימינץ, אבל רק עכשיו כבר במאי 2022. אולם, רק עכשיו מגיעים להסדר טיעון.

צפו בדיווח המלא של הפרשן לענייני משפט אבישי גרינצייג בתחילת העמוד