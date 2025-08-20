חינוך רע: מורה בת 43 הורשעה בקשרים אינטימיים עם תלמידים

מומלצים -

בית הדין למשמעת של שירות המדינה גזר עונשים חמורים על מורה בת 43 מתיכון במרכז הארץ, לאחר שנקבע כי קיימה קשרים אינטימיים עם שני תלמידים בני 17 מבית הספר שבו לימדה - בזמן שתלמיד נוסף נכח במקום. המעשים החלו מעישון משותף בתוך כתלי בית הספר, דרך יצירת קשר אישי ולא ראוי באמצעות רשתות חברתיות וכלה בקיום מפגש מיני בביתה.

על פי ממצאי ההליך, המורה יצרה תחילה קשר לא פורמלי עם התלמידים, עישנה עמם בשטח בית הספר, ובהמשך, בינואר 2025, הזמינה אותם לביתה באמצעות התכתבויות ברשתות החברתיות - שם התקיימו המפגשים שהובילו לפתיחת ההליך המשמעתי.

בפסק הדין נקבע כי המורה תפוטר לאלתר, תוך קבלת מלוא פיצויי הפיטורים המגיעים לה על פי דין; תיפסל לצמיתות מעבודה במשרד החינוך; תיפסל לשמונה שנים מכל משרה בשירות המדינה הכרוכה בעבודה עם ילדים או נוער; ולשלוש שנים מכלל שירות המדינה. במשרד החינוך ציינו כי מדובר ב"מקרה חריג וחמור", והבהירו כי ההחלטה תיושם במלואה.

בהחלטת בית הדין למשמעת של נציבות שירות המדינה נכתב: "מעשי הנאשמת, בהם הודתה והורשעה, הם מהחמורים ביותר במעשים של מורה כלפי תלמידיה. הנאשמת, בת 43, כיהנה כמורה וצברה ותק של 9 שנים בהוראה. מעשי הנאשמת חרגו באופן קיצוני מהגבולות המקצועיים הבסיסיים המחייבים מורה במעמדה, על אחת כמה וכמה ממורה בעלת ותק וניסיון הוראה שכזה".

עוד נכתב, כי "המעשים שהחלו מעישון משותף עם תלמידים במתחם בית הספר, דרך יצירת קשר אישי ולא ראוי באמצעות רשתות חברתיות וכלה בקיום מפגש מיני בביתה עם תלמידים קטינים מבית הספר בו היא מלמדת. מדובר במעשים יוצאי דופן בחומרתם, המהווים הפרה חמורה של האמון הציבור במערכת החינוך בכלל, והפרת אמון הורי התלמידים המפקידים את ילדיהם בידי מורי בית הספר בפרט".