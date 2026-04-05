בג"ץ קבע הערב (ראשון) בתום דיון שנערך כי יתאפשר תפילה בכותל עד 100 איש בו זמנית. בנוסף הוא הוציא צו על תנאי לפיקוד העורף והקרן למושרת הכותל לגבש מדיניות שתאפשר שמירה על חופש הפולחן והדת וגם להתגונן בזמן אזעקות, נקבע דיון ליום חמישי.

בדיון שנערך על פתיחת הכותל המערבי, נשיא העליון יצחק עמית אמר כי האחריות מונחת בידי פיקוד העורף, אך הדגיש כי יש לאזן בין שיקולי ביטחון לבין זכויות יסוד. לדבריו, המשפט המנהלי מחייב בחינה של המציאות המורכבת של מלחמה מתמשכת לצד שמירה על חופש הדת והפולחן.

עמית ציין בדיון כי "הכול עניין של איזונים", והוסיף כי קיים הבדל בין מרחבים ציבוריים שונים, אך הביע תחושת אי נוחות מכך שהכותל, "ציפור הנפש של העם היהודי", עמד ריק במהלך ברכת הכהנים.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמר: "הפרקליטות לא מוסרים את העמדה שלי. אני לא יכול להסביר לציבור למה בקפלן אפשר ובכותל לא. אני הייתי נגד, אני חושב שזה טעות. אבל משאתם החלטתכם כפי שהחלטתם, אני מחויב לצדק ולמנוע הפליה בכותל ובהר הבית. מבחינתי וגם מבחינת המפכ"ל יש אפשרות להכניס יותר מתפללים להר הבית ולכותל. אני לא רואה את עצמי אומר 'זה כן וזה לא'. מרגע שנתתם לקפלן ולהבימה, אי אפשר".

לפי סעיף 27א׳

הנשיא עמית ציין כי "בהר הבית יש עוד היבטים, גם מוסלמים, יש את שבת האור", בעוד בן גביר השיב: "נכון נכון. לפתוח לכולם. אני נגד לפתוח, אבל כשנתתם החלטה, צריך לפתוח".

בין המתפללים שהצליחו להיכנס בזמן שאחרים תקועים בחוץ היו: המיליארדר סימון פאליק, שגריר ארה"ב לשעבר בישראל דיוויד פרידמן, הרב ברנלד, חברי מועצת דגל התורה וש"ס, ראש העיר ירושלים ליאון, ועורך העיתון החרדי "בקהילה" שלמה קוק.

נציג פיקוד העורף הבהיר: "אם תהיה נפילה ברחבת הכותל - כל מי שבמנהרה יפגע. פגיעה בגג של המנהרה יקריס אותה על יושביה. הטילים היום עם כמות חומר הנפץ זה לא מה שהיה בעבר. זה לא רק עניין של הגעה למרחב המוגן, אלא פשוט אין מקום במרחבים המוגנים שיש בכותל. המדיניות היא לאפשר כמה שיותר, אבל כשאפשר".

כזכור, פרסמנו כי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע לסיכום עם המשטרה שהר הבית ייפתח והכותל המערבי ייפתחו לקבוצות קטנות של עד 150 איש.

במסגרת המתווה שאושר, הר הבית ייפתח לקבוצות של מוסלמים ויהודים, והכותל המערבי ייפתח לקבוצות של יהודים. ברגע שתישמע התראה מקדימה בעקבות שיגורים - כלל הנוכחים במקומות הללו יפונו למרחבים מוגנים. נציין כי פיקוד העורף עודנו מתנגד לפתיחה של הר הבית, מכיוון שאין בהר מרחבים מוגנים כלל בניגוד לכותל המערבי.

במשרד לביטחון לאומי ציינו שההחלטה על המתווה מגיעה בעקבות החלטת בג"ץ מאתמול לאפשר קיום הפגנות: "אנחנו עדין מחזיקים בעמדה שהחלטת בג"ץ היא בעייתית ולא נכונה, זו החלטה מופקרת לאפשר להמונים להגיע גם להפגנות וגם לכותל ולהר הבית. מהרגע שבג"ץ אישר את הפגנות הבימה, לא נוכל לעשות דין אחד לכיכר ודין אחר להר ואי אפשר להפלות ציבור עצום, ועל בג"ץ לאשר את האפשרות לעלות גם להר הבית וגם הכותל בקבוצות קטנות"