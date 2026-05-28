היועמ"שית מתעקשת לבטל את מינוי גופמן: "חוות הדעת של הוועדה מגמתית"

לאחר ששלשום (שלישי) פורסם כי הוועדה המייעצת למינוי בכירים העבירה לראש הממשלה את חוות דעתה המשלימה המכשירה פעם נוספת את מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד - היום מפרסמת היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, את תגובתה להחלטת הוועדה. לדבריה, "חוות דעת הרוב של הוועדה המייעצת מתאפיינת במגמתיות שתכליתה להקטין את חלקו של גופמן ולנקות אותו מאחריות" בפרשת אורי אלמקייס, ועל כן יש להורות על ביטול המינוי.

במכתב שפרסמה היועצת, שכאמור איתנה בדעתה כי יש לבטל את המינוי, נכתב: "מקריאת הפרוטוקולים קשה להשתחרר מהרושם שחלק מחברי הרוב גמרו בדעתם להכשיר את המינוי ויהי מה, וכתוצאה מכך התעלמו מנתונים וממידע שאינם תומכים בתזה שלהם". "חלק מחברי הוועדה שאלו שאלות מדריכות ואף כיוונו את העדים שהופיעו בפני הוועדה לומר דברים שיש בהם כדי לחזק אותה עד כדי הכנסת מילים לפיו של העד", נמסר.

כזכור, ראש הממשלה נתניהו אמר כי הוא מצפה שבית המשפט העליון ידחה את העתירות שהוגשו נגד המינוי, ולא יעכב את כניסתו של גופמן לתפקיד עם סיום כהונתו של ראש המוסד היוצא.

השופט גרוניס טען כי "מן הראוי שתיערך בחינה ובדיקה נוספת על ידי הוועדה של עניינים שונים, במיוחד אלה שציינתי ואחרים שלא היו עד כה בפני הוועדה. כל זאת במטרה לבחון מחדש ובאופן מקיף ומלא את "טוהר המידות" לגבי האלוף גופמן עת שכיהן כמפקד אוגדה 210 ועת שאלמקייס, בהיותו נער, הופעל על ידי האוגדה".

גרוניס בנוסף ציין כי מפאת לוח הזמנים הקצר ומכיוון שגופמן צפוי להיכנס לתפקיד בעוד שבוע, יש להביא אדם אחר לכהן בתפקיד בתקופת ביניים קצרה.