בג"ץ קיבל היום (שלישי) את עתירת המחלקה המשפטית של זק"א בשם משפחות התינוקות שמתו אתמול במעון הלא חוקי בירושלים. העתירה לבג"ץ הוגשה לאחר שבית משפט המחוזי בירושלים אישר את בקשת המשטרה והפרקליטות לערוך נתיחה שלאחר המוות בגופות, בטענה כי המעשה מהווה פגיעה בכבוד המת.

עם האישור לביצוע הנתיחה, ביהמ"ש הוציא צו עיכוב עד השעה 12:00 כדי לתת למשפחות זמן לעתור לבג"ץ, מה שכאמור לבסוף קרה. במסגרת ההחלטה, התייעצו השופטים עם ד"ר חן קוגל מהמכון לרפואה משפטית.

עו"ד דרור שוסהיים שייצג את המשפחות מטעם זק"א: "מדובר בהחלטה חשובה המבטאת רגישות אנושית וכבוד למת, תודה לשופטים שהבינו".

בתוך כך, דודו של התינוק אהרון כץ ז"ל אמר כי שני התינוקות יובאו לקבורה הערב. כמו כן הוא הדגיש את עמדת המשפחות שלא לבצע את הנתיחה גם במחיר של אי ידיעת סיבת מותם.

כאמור, בעקבות החלטת בית משפט השלום לאשר את נתיחת הגופות, פרצו הפגנות נרחבות של אנשי העדה החרדית במספר מוקדים בארץ, בהן נחסמו כבישים מרכזיים בהם נוצרו עומסים תנועה כבדים. המשטרה הגדירה את ההפגנות הללו כלא חוקיות, ובעקבות כך החלו עימותים חריפים בין המפגינים לשוטרים.