כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד גיא אכטלינגר, דר רחוב בן 45, בגין רצח בנסיבות מחמירות של ישי פור בן ה-53, אברך בכולל בבני ברק, לעיני בנו בן ה-13. בנוסף, כתב האישום מייחס לו עבירות של התעללות בקטין, בכך שגרם לו לצפות ברצח אביו, וכן שיבוש מהלכי משפט. לצד אלו, הוגשה בקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים.

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כאמור, על פי כתב האישום, אכטלינגר ופור ז"ל הכירו במסגרת לימודי תורה בכולל בבני ברק. כשבוע לפני הרצח, בעת ששהו בכולל, איים הנאשם על הקורבן, ואמר ש"יוריד לו את הראש". מסיבה שאינה ידועה - החליט לרצוח אותו.

מספר ימים לאחר מכן, בעת שהאברך שהה בכולל יחד עם בנו בן ה-13, הגיע הנאשם למקום כשהוא עוטה כפפה ומצויד בסכין. הוא התקרב לשניים, שישבו על ספסל כשגבם לכניסה, ודקר את פור ז"ל לעיני בנו, פעמים בצווארו ופעם אחת בגבו, במטרה לרצוח אותו.

מיד לאחר מכן נמלט אכטלינגר, ניגש למבנה נטוש סמוך והחביא בו את הג'קט שלבש, וכן את הכפפה ואת הסכין, במטרה להעלים ראיות. לאחר מכן נסע לבית שמש, שם נעצר כעבור מספר שעות.

פור ז"ל האברך התמוטט ופונה לבית החולים תל השומר עם דימום מאסיבי, כשהוא מחוסר הכרה. זמן קצר לאחר מכן, נקבע מותו.

כזכור, אמש פורסם לראשונה ב-I24NEWS כי הרקע לרצח הוא מחלוקת דתית בין השניים. המניע שנחשף בחקירה הוא ויכוח סביב משנתו של הרמב"ם - הקורבן תמך בה, בעוד החשוד התנגד לה. במשטרה גבו שורה של עדויות, לפיהן אכטלינגר איים בעבר להרוג את פור ז"ל. אחרים העידו כי נהג לקלל ולהתעמת עם מתפללי בית הכנסת.