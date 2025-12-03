בג"ץ ביטל את מינוי השופט בדימוס בן חמו למלווה חקירת הפצ"רית

שופטי בג"ץ ביטלו היום (רביעי) פה אחד את מינויו של השופט בדימוס יוסף בן חמו כמלווה חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי.

השופטת וילנר קבעה כי בן חמו אינו עומד על תנאי שלפיו יש להטיל את תפקיד מלווה החקירה על עובד מדינה בכיר. בנוסף, נכתב כי "מדובר בתנאי מהותי, שנועד להקהות את הקשיים המשמעותיים הכרוכים בהתערבות דרג מיניסטריאלי בניהולה של חקירה פלילית ספציפית".

עוד הדגישה בהחלטתה כי "כאשר אדם נקלט לשירות המדינה, אך ורק לצורך מילוי תפקיד מסוים שהטיל עליו השר, מתעצם החשש כי אותו אדם ישמש כ'שלוחו' של השר לצורך מילוי התפקיד הנדון".

ההרכב היה בראשות נשיא העליון השופט יצחק עמית, שהצטרף למסקנת השופטת וילנר, בה נכתב כי נפל פגם בהחלטת מינויו של בן חמו והוסיף כי ישנם פגמים נוספים בהליך המינהלי - המחייבים את ביטול ההחלטה.

לאחר ששר המשפטים אמר כי ישנו קושי באיתור גורם מתאים בשירות המדינה לליווי החקירה, אמר הנשיא עמית כי לוין לא פירט את ניסיונותיו לאתר מועמדים מכהנים או הציג אסמכתאות לטענות לסירוב מועמדים. "השר הרחיב את מבחן המניעות באופן שאינו תואם את פסק הדין", נכתב.

נשיא העליון הוסיף כי ישנו "היעדר תשתית עובדתית מספקת בשילוב עם הליך קבלת ההחלטה החפוז". "השר בחר שלא להציג כל ראיה שיש בה לסתור את טענות העותרון בנדון או להציג תשתית עובדתית שעשויה הייתה להצדיק סטייה מאמות המידה שנקבעו בפסק הדין", כתב יצחק עמית.

שר המשפטים יריב לוין תקף: "העלילה הזו נראית כאילו היא לקוחה מתוך תיק פלילי. הכל התחיל כשחברתו של השופט עמית, השופטת וילנר, מונתה בברכתו לבית המשפט העליון. אחר כך השופטת וילנר, בפסק דין שערורייתי ובלתי חוקי העניקה את תואר ה'נשיא' לשופט עמית. ואז הוגשו תלונות חמורות כנגד השופט עמית. כאן נכנסה לתמונה עו"ד בהרב מיארה, שאפשרה לסגור אותן כהרף עין".

"כעת, הגיע פרעון החוב. עמית ו-וילנר מיירטים בזה אחר זה את השופטים שמונו כדי ללוות את החקירה. הם מונעים את גילוי האמת ביחס למעורבותם של בהרב מיארה והכפופים לה בפרשת הפצ"רית. הנה לפניכם גרעין השליטה שמסכל שוב ושוב את בירור האמת. מי שמכנים את עצמם שומרי סף ושומרי החוק, בעצם שומרים אחד על השני.

הם מסתירים.

הם מפחדים מגילוי האמת.

וזה לא יעזור להם.

אנחנו לא נוותר עד שהאמת תצא לאור!", מסר השר.