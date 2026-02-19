בג"ץ בצו על תנאי ללוין: נמק מדוע אינך משתף פעולה עם נשיא העליון לצורך מינויים

בית המשפט העליון הוציא היום (חמישי) צו על תנאי לשר המשפטים יריב לוין הקורא לו לנמק מדוע אינו משתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית במינוי בעלי תפקידים.

כזכור, ביום שני האחרון השתתף לוין בכנס ירושלים של קבוצת "בשבע" והתייחס לאפשרות שבג"ץ יורה לו לכנס את הוועדה בניגוד לעמדתו. "אנחנו נחכה ונראה. אני לא רוצה להכריז מראש על כל הפעולות שאני מתכוון לעשות. מי שחושב שבכוח הדברים ילכו טועה".

לדבריו, עצם העלאת הרפורמה הביאה לחשיפת מציאות שהייתה מוסתרת עד כה. "אני שמתי בעוצמה גדולה מאוד את הרפורמה על השולחן בינואר 2023, מתוך אמונה שאיש ציבור צריך לומר את האמת לציבור. היה חשוב פעם אחת ולתמיד לקרוע את המסכות, לחשוף את האמת ולהוציא את השד מהבקבוק כדי שאפשר יהיה להבין את הצורך בתיקון", אמר.

כאמור, בתחילת החודש היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פרסמה את תגובתה לעתירה בעניין כינוס הוועדה לבחירת שופטים. בתגובה יצאה נגד שר המשפטים יריב לוין, ואמרה כי מניעת כינוס הוועדה על ידו למעלה משנה פוגעת בציבור.