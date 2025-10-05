"חסר בסיס ראייתי": אוריך נגד ההחלטה להרחיקו מלשכת נתניהו

יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, פנה היום (ראשון) לבית המשפט העליון באמצעות עורכי דינו עמית חדד ונועה מילשטיין, נגד החלטת בית המשפט המחוזי למנוע ממנו לחזור לעבודתו אצל ראש הממשלה. "החלטת בית המשפט המחוזי יצרה תקדים שגוי ומסוכן: איסור עיסוק חסר כל בסיס ראייתי שהושת על אדם שעדיין נחשב לחשוד בלבד, ולא לנאשם", נכתב.

עוד צוין: "בית המשפט העליון מתבקש לתקן עיוות דין מהותי: זכותו של יונתן אוריך לשוב לעבודתו לצד ראש הממשלה נתניהו לא יכולה להישלל ללא ראיות, ללא הצדקה וללא עילה שבדין". הדברים מגיעים לאחר שבסוף השבוע האחרון בית משפט מחוזי קיבל את הערר של המדינה והורה להאריך ב-60 יום את תנאי השחרור של אוריך. מכאן, שהוא יורחק מלשכת נתניהו לחודשיים נוספים.

ההחלטה התקבלה לאחר שבית משפט השלום בראשון לציון דחה בעבר את בקשת המדינה להטיל על אוריך תנאים נוספים, ביניהם איסור עיסוק, אך כיום נקבע כי יש מקום למנוע מהמשיב לעסוק בעניינים הקשורים לפרשות שבהן נחקר - "בילד" ו"קטאר-גייט".

על אוריך חלים גם תנאי איסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשות וכן איסור יציאה מהארץ. בית המשפט ציין כי חומרי החקירה שנאספו עד כה מבססים חשד סביר לפיו המשיב עלול להמשיך ולעסוק בעניינים הקשורים ללשכת ראש הממשלה, ולפיכך ההגבלות הן מידתיות והכרחיות להבטחת המשך החקירה באופן תקין.