לאור חווה"ד: תיק חקירת הפצ"רית בטיפול הנציב אשר קולה - הליווי יועבר לפרקליטות

נציב תלונות הציבור על שופטים אשר קולה הודיע היום (חמישי) כי הוא קיבל על עצמו את תיק חקירת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן, בו חשודה הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי. השופט לשעבר ציין כי הוא עדכן את כל הגורמים הנוגעים בדבר ושייפעל "בכפוף לכל דין".

הודעתו מגיעה לאחר חוות הדעת שפרסמה יועמ"שית משרד המשפטית, בה קבעה כי בהרב-מיארה נמצאת בניגוד עניינים. בתוך כך, ערכה היום המשטרה חיפוש במשרדי הפרקליטות הצבאית. עד להכרעת בג"ץ בסוגייה, הנחה המפכ"ל דני לוי את ראש אגף החקירות במשטרה לדווח רק לו כל דבר הנוגע בחקירה - ולא לקולה ולפרקליט המדינה.

בתוך כך, שר המשפטים יריב לוין הודיע כי הטיל את תיק חקירת ההדלפה על נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה. יועמ"שית משרד המשפטים הודיעה כי לו אין מניעה משפטית לטיפול בתיק.

מוקדם יותר היום פרסמנו לראשונה כי יועמ"שית משרד המשפטים קבעה כי בהרב-מיארה נמצאת בניגוד עניינים בפרשת הדלת הסרטון. בנוסף, קבעה כי עליה, ועל המשנה לפרקליט המדינה, להימנע מלקחת חלק בחקירה. עם זאת, היא הדגישה כי אין בכוונתה להטיל דופי במעורבות בהרב מיארה בהליך החקירה, אלא כדי להבטיח את עצמאותה.

אמש האריך בית משפט השלום בתל אביב את מעצרה של הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, עד ליום שישי הקרוב. השופטת שלי קוטין ציינה בהחלטתה כי קיים חשש לשיבוש הליכי חקירה. נציג המשטרה הוסיף: "אפשר להגיד שהחשד נגדה התחזק באופן משמעותי. בכל עת מרחף בחקירה קשר השתיקה בסביבתה הקרובה של החשודה".

במהדורה המרכזית חשפנו אמש עדות של אחד הנחקרים, המראה מה הוא קשר השתיקה סביב תומר-ירושלמי. העד, אמר למשטרה כי "כבר בבוקר לאחר הפרסום, כשהתחילו להתהפך עלינו, הפצ"רית לא הייתה מוכנה לדבר איתנו על הנושא - והבהירה בהתנהגות שלה שאף אחד לא פותח את הפה".