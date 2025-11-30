ממשרד המשפטים ועד הנשיא: הליך בקשת החנינה של נתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (ראשון) בקשת חנינה לנשיא המדינה יצחק הרצוג, כך חשף הפרשן לענייני משפט של i24NEWS, אבישי גרינצייג. אז אילו שלבים עוברת הבקשה לפני שמתקבלת החלטת הנשיא?

בקשת חנינה המוגשת לנשיא המדינה מפעילה תהליך מורכב ורב-שלבי, הכולל מעורבות של גורמים רבים במשרד המשפטים, במערכת אכיפת החוק ובבית הנשיא עצמו.

כך נראה התהליך, שלב אחר שלב:

תחילה, הבקשה מועברת למחלקת החנינות במשרד המשפטים, אשר פותחת בתהליך מקיף של איסוף מידע וגיבוש חוות דעת. במסגרת זו, המחלקה פונה לגורמים רלוונטיים רבים, בהם שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל, פרקליטות המדינה, גורמי רווחה ורפואה, ורשות האכיפה והגבייה, כדי לקבל את מלוא הנתונים הנדרשים.

לאחר איסוף המידע, חוות הדעת של מחלקת החנינות מועברת לשר המשפטים. השר מגבש חוות דעת מטעמו, ובמקרה של ניגוד עניינים, הממשלה נדרשת למנות שר אחר שידון במקרה.

רק לאחר שלב זה, חוות הדעת של השר מועברת ללשכה המשפטית בבית הנשיא. הלשכה בודקת את תיק החנינה, מבצעת השלמות ובירורים במידת הצורך, ומעבירה את התיק המלא ליועצת המשפטית לנשיא המדינה.

היועצת המשפטית לנשיא מגבשת חוות דעת מטעמה. במסגרת זו, היא רשאית לערוך בירורים ובדיקות נוספות מול מחלקת החנינות או גורמים רלוונטיים אחרים. לבסוף, חוות הדעת של היועצת המשפטית, בצירוף תיק החנינה וכל החומרים, מועברת לנשיא המדינה לצורך קבלת החלטתו.

ההחלטה וההודעה לפונה

במידה והנשיא מחליט להיענות לבקשה, הוא חותם על כתב הקלה. כתב זה מועבר לחתימת קיום של שר המשפטים (או השר שהחליף אותו), ולאחר מכן נשלחת לפונה הודעה בכתב על החלטת הנשיא, בצירוף כתב ההקלה.

במקרים בהם החליט הנשיא שלא להיענות לבקשת החנינה, הודעה מנומקת על החלטת הנשיא נשלחת בכתב לפונה.