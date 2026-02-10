הנזיפה של היועמ"ש מנדלבליט לחוקרי המשטרה כשגילה שפעלו בניגוד להוראה שלו | אבישי גרינצייג

חשיפת i24NEWS: פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג חשף היום (שלישי) את הנזיפה של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, לחוקרי להב 433 ביולי 2016, לאחר שהתברר לו שהם הרחיבו את חקירת תיק 1000 בניגוד לאישור המפורש שלו.

"חשוב לי שתבינו את זה - כשאני מאשר כיוון מסוים אז אני מאשר כיוון מסוים. אבל אתם במקור אחר", אמר, "אני אמרתי על מה בודקים - יש לי מנדט שאני מחליט לגבי חקירת ראש הממשלה. אם טעיתי - קחו אותי לבג"ץ".

אמש חשפנו כי לאחר שהפרקליטות הכחישה בפני בית המשפט כי היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט אמר "על סיגרים ושמפניות מלפני עשור אני לא פותח בבדיקה נגד ראש ממשלה",שופטי משפט נתניהו חשפו שהדברים אכן נאמרו בזמן אמת.

כזכור, בחודש אוקטובר האחרון פרסמנו כי אביחי מנדלבליט, התבטא בשנת 2016 על עדויות שנאמרו בתיק נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי "על סיגרים ושמפניות מלפני עשור אני לא פותח בבדיקה". מנדלבליט, שלא התרשם מהעדויות, אמר זאת לפרקליט המדינה ולראש אגף החקירות במשטרה.