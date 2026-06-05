הסכמות בין השר לוין להנהלת בתי המשפט על מינוי שופטים לביהמ"ש המחוזי | אבישי גרינצייג

שר המשפטים יריב לוין הגיע היום (שישי) להסכמות עם הוועדה לבחירת שופטים והנהלת בתי המשפט על מינויים לבית המשפט המחוזי. שמות המועמדים פורסמו ברשומות שצפויים להתמנות. נציין שהשמות שהתפרסמו הם השמות שלוין הסכים מלכתחילה למנות, גם בלי קשר לצו ביהמ"ש.

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על ההודעה ברשומות חתום מנהל בתי המשפט, ולא השר כמקובל, כדי להבהיר שהשמות מוסכמים לא רק על השר אלא גם על הנהלת בתי המשפט.

ביום ראשון האחרון, שר המשפטים ספג הפסד חלקי, לאחר שבית המשפט העליון קבע, בפסק דין שניתן מפי כל שופטי ההרכב, כי עליו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לצורך בחירה בשופטים לבתי המשפט המחוזיים. עוד נקבע כי על לוין לעשות זאת, תוך מתן קדימות לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה - לכנס את הוועדה בהקדם האפשרי ולפרסם את זהות המועמדים למשרות הללו עד ליום שני הבא.

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לוין מסר אז בתגובה: "מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, במסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים, בניגוד מפורש להוראות החוק. אם מי מהשופטים מעוניין לנהל את הוועדה לבחירת שופטים ולקבוע את מועדי כינוסה, הוא מוזמן לפשוט את גלימת השופט, לרוץ לכנסת, לנסות להיבחר, ובמו״מ לקראת הקמת הממשלה לדרוש את תיק המשפטים. כך קובע החוק, והוא חל גם על השופטים עצמם. שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, והאחריות כולה רובצת לפתחם".

פסק הדין ניתן לאחר שבמשך כשנה וחצי השר סירב לכנס את הוועדה בהיעדר הסכמה רחבה לגבי זהות המועמדים. במהלך תקופה זו נוצר מחסור חמור בשופטים בכלל ערכאות הרשות השופטת - דבר שהביא לפגיעה קשה בתפקוד מערכת המשפט, זאת בפרט בשל הגידול המשמעותי שחל במספר ההליכים המתנהלים לפני בתי המשפט השונים בעקבות ה-7 באוקטובר.