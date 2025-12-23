בשל "תרגיל נגד התקפת טילים": נתניהו ביקש להפסיק את עדותו

נתניהו נשאל על כתבה, והשיב: יש ידיעות קטלניות שיכולות להופיע במקום קטן, זה הכל בלוף, לא היה להן מקור נכון אלא מקור רעיל, זה נכון במקרה הזה. אני לא יודע מי זה היה. הדובר התקשר אלי ואמר שישנה כתבה מסוכנת לא משנה היא יכולה להופיע גם באנרג'י והוא אומר לי שיש פה שקר. אני אומר - תכחיש את השקר הזה