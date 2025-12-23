בשל "תרגיל נגד התקפת טילים": נתניהו ביקש להפסיק את עדותו
הדיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב בתיק האלפים יתקיים לאחר שהדיון של אתמול בוטל בשל ישיבת ממשלה • הדיון בשבוע שעבר קוצר בעקבות ביקורו של נשיא הפרלמנט של פרגוואי
החקירה הנגדית בתיק משפט נתניהו התחדשה היום (שלישי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, לאחר שהדיון שהיה אמור להתקיים אתמול בוטל בגלל ישיבת הממשלה. עם תחילת הדיון היום, נתניהו ביקש הפסקה בשעה 11:00 בשל קיום "תרגיל גדול בצפון נגד תקיפת טילים". עם זאת - בתי החולים בצפון טענו כי לא מתקיים תרגיל בנושא טילים, אלא בנושא רעידות אדמה.
נתניהו יצא להפסקה, כפי שאושר לו על ידי השופטים, בה עלה לשיחת זום עם שר הבריאות במסגרת תרגיל המדמה רעידת אדמה בצפון. בשיחת הזום נתניהו אמר לנוכחים: "התרחיש שלכם יכול לעבוד גם במצב של מתקפת טילים"
התובעת הציגה לנתניהו התכתבות בין אלוביץ' ואילן ישועה מתקופת כהונתו של נתניהו כשר התקשורת במקביל לראשות הממשלה, בה נכתב: "הוא עוזר לנו מאוד". התובעת שאלה את נתניהו האם ההתכתבות הזאת מתייחסת אליוץ נתניהו ענה: "זה בדיוק ההיפך - לא עזרתי לו בכלום"
התובעת שאלה את נתניהו על כתבה שפורסמה בוואלה שעסקה במניעים הכלכליים באחת התביעות נגד שרה נתניהו, והאם הכתבה הזאת משרתת את המסרים שלו. נתניהו ענה שלא. לאחר מכן הציגה לו התובעת תיעוד של שיחות שביצע נתניהו לאלוביץ', שלאחר מכן דיבר עם מנכ"ל וואלה ד'אז אילן ישועה, כדי שלכאורה יעלו את הכתבה הזאת לאתר. כשנשאל האם הוא זוכר את השיחה עם אלוביץ', נתניהו השיב שלא
נתניהו נשאל על כתבה, והשיב: יש ידיעות קטלניות שיכולות להופיע במקום קטן, זה הכל בלוף, לא היה להן מקור נכון אלא מקור רעיל, זה נכון במקרה הזה. אני לא יודע מי זה היה. הדובר התקשר אלי ואמר שישנה כתבה מסוכנת לא משנה היא יכולה להופיע גם באנרג'י והוא אומר לי שיש פה שקר. אני אומר - תכחיש את השקר הזה
נתניהו: אני לא פונה לאלוביץ' הרבה פעמים אלא מעת לעת, אני גם לא מדבר עם המולים כל הזמן אבל מעת לעת אני מדבר, מתי? זה לא חשוב בגלל ואלה אלא חשוב בגלל ידיעה שקרית
