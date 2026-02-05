היועמ"שית נגד לוין: "פועל בניגוד לחוק ומונע בחירת שופטים לבתי המשפט"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פרסמה הערב (חמישי) את תגובתה לעתירה בעניין כינוס הוועדה לבחירת שופטים. בתגובה יצאה נגד שר המשפטים יריב לוין, ואמרה כי מניעת כינוס הוועדה על ידו למעלה משנה פוגעת בציבור.

לשון ההודעה: "שר המשפטים פועל בניגוד לחוק ופוגע בציבור, כאשר הוא מונע בחירת שופטים לבתי המשפט השלום והמחוזי למעלה משנה, למרות העומס החריג על מערכת המשפט בישראל".

כמו כן נכתב בהודעת היועמ"שית: "על פי נתוני הנהלת בתי המשפט ומכתבים של שבעה נשיאי בתי משפט, הנפגעים הישירים משיתוק הוועדה לבחירת שופטים ומהמחסור המאסיבי בשופטים הם ציבור המתדיינים, שכן השיתוק מוביל לעיכוב כבד בקביעת דיונים, לדחיית הליכים, להאטה ניכרת במתן החלטות, ולהצטברות של אלפי תיקים "הממתינים על המדף".

כזכור, שר המשפטים יריב לוין מסרב לכנס את הוועדה למינוי שופטים בשל אי-הכרתו בנשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, לאחר מונה בשיטת הסניוריטי.