מעלה אבק: התיק שממתין לאישור של היועמ"שית - כבר חצי שנה

לפני תשעה חודשים הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, כי הורתה לפתוח בחקירה משמעתית נגד ממלא מקום נציב שירות המדינה וראש המטה למאבק בפשיעה בחברה הערבית, עו״ד רואי כחלון. החשד הוא ניפוח קורות החיים כדי להתמנות לתפקידים בכירים. אך הערב (חמישי) חשפנו כי במשך חצי שנה הגוף החוקר ממתין לאישור של בהרב-מיארה אישית לזמן לעדות את עו״ד דן אלדד, מנהלו הישיר לשעבר של כחלון, כדי שיהיה אפשר לסיים את החקירה.

אלדד, לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית וממלא מקום פרקליט המדינה, כתב בעבר כי קורות החיים של כחלון נאמנים לאמת. משום כך, נדרשת עדותו. אלא שבמשך חצי שנה הגוף החוקר ממתין לאישור היועמ״שית. החלטה בנושא - טרם התקבלה, והתיק המשמעתי מעלה אבק. ממשרד המשפטים נמסר בתגובה כי ״הנושא נמצא בטיפול. איננו מתייחסים לחקירות תלויות ועומדות״.

