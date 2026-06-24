משפט נתניהו יעביר הילוך: חמישה ימי דיונים בשבוע החל מאוקטובר

שופטי משפט נתניהו הודיעו הערב (רביעי) על האצה דרמטית בקצב ניהול ההליך הציבורי בתיקי האלפים. בשנת המשפט הבאה, החל מ-4 באוקטובר 2026 ולאחר חגי תשרי, יתנהל המשפט חמישה ימים בשבוע, בימים ראשון עד חמישי.

השופטים אף חזרו והציעו לבאי כוחם של הצדדים לקיים דיונים מיוחדים גם במהלך פגרת בתי המשפט הקרובה במטרה לקדם את התיק ולשמוע את המשך עדי ההגנה.

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במקביל, נקבע כי עם סיום עדותו של רה"מ, החל מיום ראשון הקרוב המשפט כולו יעבור מבית המשפט המחוזי בתל אביב חזרה לבית המשפט המחוזי בירושלים. על פי הנחיית השופטים, על צוות ההגנה להיערך להבאת עדים בכל אחד מימי הדיונים, ואף לדאוג מראש לעדים חלופיים למקרה שעד שהוזמן לא יוכל להתייצב, וזאת כדי למנוע מצב שבו יבוטלו ימי דיונים.

האצת ההליך מגיעה לאחר שנתניהו סיים היום רשמית את עדותו, שנפרסה על פני שנה וחצי ו-98 דיונים מאז דצמבר 2024, במסגרת הליך משפטי שנמתח כבר שש שנים. בסיום הדיון פנה ראש הממשלה לשופטים ואמר: "אני מסיים אחרי עשר שנים של גיהינום, אי אפשר להחזיר את השנים לי או למשפחתי".

נתניהו הוסיף כי מדובר בניסיון לפגוע במכוון ברצון הבוחר, בעוד שההחלטה על חמישה ימי דיונים שבועיים נועדה להביא את התיקים המורכבים הללו לישורת האחרונה והאינטנסיבית ביותר שלהם.