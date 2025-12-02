היועמ"שית לנתניהו: בן גביר מתערב באופן פסול בעבודת המשטרה

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פנתה הערב (שלישי) בתשובה לבג"ץ להתערבות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשל "התערבות באופן פסול ושיטתי בעבודת המשטרה" של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בהרב-מיארה אמרה כי היסודות המשפטיים עליהם נשענה הכרעת בית המשפט שאישרו את מינויו של בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי התערערו. "לאחר שכשל הניסיון לקבוע ערובות אפקטיביות בהסכמת השר, לא ניתן עוד להגן על עצמאות המשטרה מפני הדפוס החוזר של התערבות פסולה ופגיעה בשלטון החוק ובזכויות האדם", נכתב.

היועצת המשפטית לממשלה הוסיפה כי טענות העותרים הקוראים לביטול מינויו של בן גביר מעוגנות בתשתית עובדתית ומשפטית. בפירוטיה אמרה בהרב-מיארה כי "השר ממשיך להפר את הדין והחלטות בית המשפט", וטענה כי השר מתערב בחקירות המשטרה "במקרים בהם הדבר תואם אינטרס ועמדה פוליטית" שלו, באופן שיש בו כדי להעביר לגורמי אכיפת חוק מסר בדבר ההתנהלות הרצויה לשיטתו.

עוד נכתב כי בן גביר תוקף את רשויות אכיפת החוק בכל הנוגע לחקירות של גורמים המקורבים אליו באופן אישי, או שהוא תומך פוליטית בפעילותם. לדוגמא, ציינה בהרב-מיארה, תמיכתו בסירובה של חברת הכנסת גוטליב שלא להתייצב לחקירה.

היועצת המשפטית לממשלה אמרה כי השר לביטחון לאומי "פועל כמעין 'מפכ"ל על'", והוסיפה כי ניתן לראות זאת כחלק מהצטרפותו לפעילות המשטרה, לרבות השתתפותו בפעילות מול ובחיכוך עם אזרחים - במהלך פעילות משטרתית. עוד נכתב כי בן גביר עושה "שימוש פסול בסמכות המינוי", כדוגמא רינת סבן. "השר אישר אל המלצת המפכ"ל לקדמה, אך בסופו של יום נמנע מלחתום מטעמים הקשורים לטיפולה ועדותה של הקצינה במסגרת תיק האלפים.

מנגד, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "גלי בהרב-מיארה היא עבריינית, ששיבשה הליכי חקירה בנושאים בהם קבע בג״צ שהיא בניגוד עניינים. היא תופרת תיקים לנבחרי ציבור, עובדי ציבור וקצינים בכירים, חותרת באופן מופגן לביצוע הפיכה נגד ממשלה דמוקרטית נבחרת, לביטול חוקים, סיכול החלטות וטרפוד מינויים, וכעת השיא - ניסיון לפטר נבחרי ציבור. לא אנוח ולא אשקוט עד שמעשיה ייחקרו - ישראל לא תהיה מדינת מאפיה".