בג"ץ ידון בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר

בג"ץ ידון היום (ראשון) בעתירת התנועה לאיכות השלטון בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאסון שבעה באוקטובר.

העתירה הוגשה בחודש יוני 2024, וכמעט שנתיים לאחר האסון הנורא - ועדת חקירה ממלכתית עדיין לא הוקמה. "הממשלה ממשיכה לדחות את ההחלטה שוב ושוב, תוך שהיא מספרת לבית המשפט כי 'טרם בשלה העת' להקמת ועדה", מסרה התנועה.

בדצמבר 2024 הורה בג"ץ לממשלה לדון בנושא תוך 60 יום - ולמעט ישיבה אחת, הממשלה לא התקדמה בנושא. כעת, למעלה מ-33 אלף אזרחים הצטרפו כעותרים לעתירת התנועה.

התנועה לאיכות השלטון ציינה כי היועצת המשפטית לממשלה קבעה כי ועדת חקירה ממלכתית היא "הכלי החוקי הייחודי ההולם" לחקר האירועים, ומסרבת לייצג את הממשלה בעתירות. עורכי הדין של התנועה יטענו כי הממשלה נגועה בניגוד עניינים מובהק ופועלת משיקולים זרים ופסולים.