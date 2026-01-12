משפט נתניהו: רה"מ קיבל מעטפה, השופטים קיצרו את העדות

יום עדות נוסף נפתח היום (שני) במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלכו קיבל לידיו מעטפה ולאחר מכן ביקש לדון עם השופטים בדלתיים סגורות. לאחר התייעצות, הורו השופטים לקצר את משך העדות היום כך שתסתיים בשעה 13:30.

במהלך חקירתו, נשאל נתניהו על ידי התובעת האם זה שגרתי לפנות למו"לים ובעלי שליטה באמצעות ידידים ואנשי קשר? על כך השיב: "לא זה לא טריוויאלי וזה לא מעיד על שום דבר. אמרתי שבהרבה מקרים פונים אלי. לא יודע להגיד סדרי גודל, הרבה יותר ממה שאני פונה לאחרים. זאת אומרת באים אנשים ויוזמים כי הם רוצים לפנות. או שמישהו פנה אליהם או שהם נכנסים לתוך אירועים מסוימים, כל הזמן יש אירועים מסוימים, כולל בימים אלה וכל אחד בא ומנדב ורוצה לחבר, זה פשוט קורה כל הזמן, וזה קרה גם אז וקורה גם היום. לגבי מו"לים אני רוצה לדבר עם מו"לים, לעתים קרובות אני רוצה ואני מדבר איתם".

לפני כשבועיים, פרץ עימות סוער לאחר שסנגורו עמית חדד הרים את קולו וקרא: "אני לא מקבל את האמירות האלו, יש גם גבול אצלנו. אני להיום מבחינתי סיימתי". דבריו הגיעו לאחר שראש הרכב השופטים רבקה פרידמן-פלדמן ביקשה מהתובעת, יהודית תירוש, להפנות אותה לחומר החקירות של ניר חפץ, בשל בקשה לשאול שאלה עליהם.

בא כוחו של נתניהו השיב: "מה זה רלוונטי?", והשופטת פרידמן-פלדמן השיבה לו: "אני מבקשת לעיין במסמך ואתה שואל אותי מה זה רלוונטי?". אחרי הפסקה ארוכה, עו"ד חדד פתח בהתנצלות: "מגיעה התנצלות אישית לגברתי". בצד השני, השופטת הבהירה לחדד: "בפעם הבאה של הפרעה דומה - יוטל עליך קנס".