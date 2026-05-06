פרשננו לענייני משפט, אבישי גרינצייג, פרסם הערב (רביעי) כי ניצב משנה רותי האוסליך, ראש מחלקת החקירות במשטרה, שנאלצה לעתור לבית המשפט נגד השר בן גביר כדי לקבל את הקידום, המליצה לפני שנה לחקור באזהרה את יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן על תקיפת מפגין. באירוע נצפה גולן דוחף אותו קלות מאוד.

בחוות דעת פנימית שהגיעה לידי אבישי גרינצייג הפרשן לענייני משפט, כתבה האוסליך: "היה מצופה מהנילון לפעול במידתיות. הוא אמור להכיל ולנהוג באיפוק. יש לאשר פתיחה בחקירה כנגד יאיר גולן בגין תקיפה סתם".

יצוין כי עמדתה הועברה לראש אח"מ בועז בלט, שהורה מאוחר יותר לסגור את התיק נגד יאיר גולן.