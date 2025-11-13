לוין לבג"ץ: אין פשרה עם היועמ"שית - לא אוותר על מינוי קולה לחקירת הפצ"רית

שר המשפטים יריב לוין הודיע הבוקר (חמישי) לבג"ץ כי לא יוותר על מינויו של נציב תלונות הציבור על שופטים אשר קולה לתפקיד ליווי חקירת הפרקליטה הצבאית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי. לוין ציין במכתבו כי בכל מצב בו ימונה אדם אחר: "המשמעות היא טיוח האמת ואובדן אמון הציבור במערכות אכיפת החוק".

לוין אמר כי הוא ציפה שהחלטתו תזכה לגיבוי מלא, לאחר שמינה דמות שאינה "שנויה במחלוקת". לפי השר, קולה "זוכה להערכה רבה, ולו היכולות, הכישוירם והניסיון המתאים ביותר למלא את התפקיד, ולעמוד במשימה שהוטלה עליה - במטרה להביא לחשיפת האמת ולהגברת אמון הציבור ברשויות האכיפה".

כאמור, בדיון בעתירות בשלישי האחרון הודיעו השופטים כי על הצדדים להגיע לפשרה עד יום חמישי, היום, בשעה 12:00. ולא - ייתנו פסק דין. הנציב קולה אמר בהמשך כי ההצעה לפיה הוא ישעה את עצמו מתפקידו על מנת ללוות את החקירה אינה על דעתו. "הנציב מוכן לכל פשרה, לרבות עבודה בשיתוף פעולה עם אדם עובד מדינה נוסף שיפקח על החקירה", הוסיף.