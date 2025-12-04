נשיא העליון לשעבר אהרן ברק מזהיר מדיקטטורה: "רה"מ ישלוט לבדו, אנחנו נתינים"

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק, נאם היום (חמישי) בכנס השנתי של העמותה למשפט ציבורי בישראל. בדבריו, הזהיר ברק מפני דיקטטורה: "כאשר אנחנו מחברים את שתי התופעות עליהן עמדתי - השתלטות הממשלה על הכנסת, והשתלטות ראש הממשלה על הממשלה - אנחנו מגיעים לתחתית של ההתדרדרות שלנו, כלומר, למשטר סמכותי של שלטון יחיד. ראש הממשלה - השולט בממשלה - השולטת בכנסת - שולט, הלכה למעשה לבדו במדינה".

"הכרזת העצמאות אינה מבטאת עוד את ערכינו המשותפים. אזרחינו הערבים - שעל פי הכרזת העצמאות זכאים לאזרחות מלאה ושווה - מופלים וחשופים לבריונות שהמשטרה אינה מצליחה משום מה להכחידה. הממלכתיות הישראלית נתפסת בעיני ראש הממשלה כ׳דיפ סטייט׳ שיש להילחם בו", אמר ברק, "את הממלכתיות והאחדות החליפו המפלגתיות והבדלנות. את השוויון בנטל המלחמה החליפה העסקה הפוליטית המנציחה את ההבחנה בין דם לדם, ומשחררת אוכלוסייה שלמה של חרדים גם אם תורתם אינה אומנותם, מחובת הנשיאה בנטל. שוב איננו מדינה שערכיה הם ערכים יהודיים ודמוקרטיים".

"היחס בין הדרג הפוליטי לבין הצבא, המשטרה והשב״כ, השתבש לחלוטין. ראש הממשלה רואה עצמו מוסמך להורות לדרג הביצועי כיצד עליו לפעול בכל אחת מהזירות. היחס למפגינים הוא כאל עבריינים. אני חושב, שכבר איננו אזרחים, אלא נתינים".

"האולם של בית המשפט הפך להיות כיכר להפגנה. המרחק בין הפגנה באולם בית המשפט, לבין התפרצות לבית המשפט וללשכות השופטים אינו רב. במדינה דמוקרטית לתקשורת חופשית בעלת גוונים שונים, תפקיד חשוב מאין כמותו. אני רואה סכנה רבה בהצעות השונות לסגור אמצעי תקשורת או להשתלט עליהם. אנו מצויים במדרון ושוב איננו אותה דמוקרטיה שהיינו בעבר", הזהיר ברק.

גם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, נאם בכנס ויצא נגד שר המשפטים יריב לוין. "המגמה של מתקפות אישיות כלפי שופטים, אינה מקרית. היא חלק ממסע רחב הרבה יותר לכרסום ולפגיעה בעצמאות השיפוטית. מתקפות אלו הן חלק מניסיון לשחוק מנגנון הגנה קריטי בדמוקרטיה הישראלית, אשר נועד לטובתם של אזרחי ותושבי ישראל".

עמית העביר ביקורת על התנהלותו של לוין: "חלק בלתי-נפרד מאותו מסע לפגיעה ברשות השופטת הוא החרם שבו נוקט שר המשפטים נגד נשיא בית המשפט העליון. בפועל, אין מדובר בחרם עליי, על יצחק עמית, בתפקידי כנשיא בית המשפט העליון. החרם הוא על מערכת השפיטה כולה ועל תפקידה בחברה דמוקרטית".

"מעטים זוכרים, אבל החרם של שר המשפטים החל עוד בימי קודמי, ממלא מקום הנשיא פוגלמן. מזה כשנה וחצי מחרים שר המשפטים את מערכת המשפט, ובכך מחרים את הציבור הישראלי שפונה לערכאות. לאורך תקופת החרם, חזרתי וקראתי לשר המשפטים לשוב לשולחן השיח ואל נתיב שיתוף הפעולה".

"במעמד הצהרת האמונים שלי לתפקיד נשיא בית המשפט העליון הדגשתי כי אנו נכונים להידברות לשיח ולשיתוף פעולה ענייני, ששם את הציבור והשירות לאזרח בראש מעייניו - ואני מקווה כי נפגוש בהקשר זה יד אחות. על קריאה זו חזרתי מאז בהזדמנויות שונות, אך היא נותרה ללא מענה. לא יד אחות, אלא הפניית עורף".

"סירובו של שר המשפטים להגיע לפגישות עבודה מעכב שורה ארוכה של עניינים מהותיים. בין היתר, שר המשפטים מסרב לקדם הקמת ועדת איתור למינוי נשיא לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד; השר מסרב לקדם הקמת ועדת איתור להמליץ על סגני נשיאים - ובעת הזו חסרים במערכת לא פחות מ-19 סגני נשיאים; השר מסרב למנות שופטים בכירים לבתי המשפט; ולאייש עוד שורה ארוכה של תפקידים הכרחיים", אמר עמית.