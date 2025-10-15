רה"מ ביקש לקצר עדותו: "יש לי ברונכיט, הרופא הורה לנוח"
לבית המשפט הגיעו שרים וח"כים על מנת לתמוך בנתניהו • בתחילת הדיון, שר המשפטים יריב לוין הודיע שיקדם את החוק לצמצום משפט נתניהו: "זה מעולם לא היה צריך להתחיל"
בבית המשפט המחוזי בירושלים מתחדשת הבוקר (רביעי) עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במסגרת המשך החקירה הנגדית בתיק 1,000. לביהמ"ש הגיעו שרים וח"כים על מנת לתמוך בנתניהו.
עם תחילת הדיון, מסר שר המשפטים יריב לוין הודעה שבה טען כי "משפט רה"מ מעולם לא היה צריך להתחיל וקיומו מנוגד הן לצדק והן לטובת המדינה" - וקרא לקדם את הצעת החוק שיזם ח"כ אריאל קלנר מהליכוד, שמטרתה לאפשר לשר הביטחון לבטל לנתניהו דיונים "תוך היוועצות בשר המשפטים".
נתניהו העיד: אמרתי שלא תהיה כל התערבות רגולטורית - לא בהנהון ראש ולא בסמכות שאין בכלל
החוקר תדמור: אם העניין כ"כ ברור, שאתם רק נותנים אינפורמציה (על שוק התקשורת, ת"א). למה צריך עוד מפגש עם אדוני, בבית ינאי ופה ושם. אדוני טוען שאין לו סמכות, הוא לא יזם, לא חלק מהמומ, למה צריך את אדוני שם?
נתניהו: אני חושב שמילצ'ן השתמש בי כדי לצאת מהעסקה, הוא לא רצה אותה.
הדיון יצא להפסקה
רה"מ נתניהו: "הרופא שלי אמר לי כי אני צריך לקחת כמה ימי מנוחה כי יש לי ברונכיטיס שמסרב לדעוך. הוא אמר לקחת כמה שעות מנוחה. אני קיוויתי שלא אצטרך את זה, אבל בסוף זה עולה לגרון כפי שאתם מכירים את זה מנסיונכם"
נתניהו נשאל על פילבר: "רציתי שיראה תמונה מלאה של שוק התקשור, לא חשבתי שאעמוד במחזה הזה"
החוקר תדמור: "מה עושה מנכ"ל משרד התקשורת באיבו של משא ומתן עסקי בין שני צדדים?"
רה"מ נתניהו: "התשובה בשאלה עם ההנחה השגויה. אני כן מעורב בכל ניסיון עם משקיעים שרוצים לקבל תמונה מלאה של השוק הם לא יודעים את כל הפרטים. ואני מביא, במקרה הזה הבאתי את פילבר שהוא המומחה שלי, לא כנציג משרד התקשורת… כפי שביקשתי מאחרים במהלך השנים. אין פה כל פעולה רגולטורית. פילבר לא הגיע כנציג משרד התקשורת או רגולטור אלא אדם מטעמי להראות את תמונת השוק. זה לא היה אירוע משמעותי כי הבנתי מהרגע הראשון שמילצ'ן לא באמת מעוניין".
רה"מ נתניהו קיבל מעטפה ויצא מהדיון
השופטת פתחה את הדיון: "הייתה לנו הפסקה גדולה. קרו דברים טובים בזמן הזה"