נתניהו העיד: אמרתי שלא תהיה כל התערבות רגולטורית - לא בהנהון ראש ולא בסמכות שאין בכלל

החוקר תדמור: אם העניין כ"כ ברור, שאתם רק נותנים אינפורמציה (על שוק התקשורת, ת"א). למה צריך עוד מפגש עם אדוני, בבית ינאי ופה ושם. אדוני טוען שאין לו סמכות, הוא לא יזם, לא חלק מהמומ, למה צריך את אדוני שם?

נתניהו: אני חושב שמילצ'ן השתמש בי כדי לצאת מהעסקה, הוא לא רצה אותה.