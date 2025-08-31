היועמ"שית משיבה לבג"ץ: "הליך הפיטורים פסול מיסודו"

מומלצים -

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה השיבה הערב (ראשון) לבית המשפט העליון, כחלק מהמענה לעתירות שהוגשו בנושא פיטוריה על ידי הממשלה. בתשובתה, דחתה בהרב מיארה את הליך פיטוריה, וציינה כי הוא "פסול מיסודו".

במסמך נכתב בין היתר כי "הממשלה שינתה את הכללים להפסקת כהונתה של היועצת המשפטית לממשלה, לאחר שהחלה בהליך הפיטורים, כדי להבטיח את התוצאה: הפסקת כהונתה של התובעת הכללית במשפטו ראש הממשלה. הליך הפיטורים פסול מיסודו".

כזכור, הממשלה אישרה בתחילת החודש את פיטוריה של בהרב מיארה. בתגובה למהלך, שופט העליון נעם סולברג, הקפיא את ההחלטה, אך במקביל שר המשפטים יריב לוין, שר התקשורת שלמה קרעי קראו להתנהל כאילו היועמ"שית כבר הודחה מתפקידה.

נזכיר כי פרקליט המדינה עמית איסמן הפיץ איגרת לכלל עובדי הפרקליטות, בה תקף את פיטורי היועמ"שית, גלי בהרב מאירה. "החלטת הממשלה להביא לסיום כהונתה של היועצת המשפטית לממשלה, היא אירוע חריג ביותר וראשון מסוגו, המאתגר את עקרונות היסוד של עצמאות התביעה הכללית והייעוץ המשפטי, כמו-גם את שלטון החוק במדינת ישראל". עוד ציין: "החלטת הממשלה על סיום כהונתה של היועצת המשפטית היא, לטעמי, מנוגדת לדין".