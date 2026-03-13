לצד ישראל: ארה"ב והונגריה הצטרפו להליך של דרום אפריקה בבית הדין בהאג | אבישי גרינצייג

ארצות הברית והונגריה הודיעו היום (שישי) כי הצטרפו להליך שדרום אפריקה הגישה נגד מדינת ישראל, ויעמדו לצדה בבית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ) בהאג.

במסגרת הבקשה, ארצות הברית ציינה כי האשמותיה של דרום אפריקה הן לא רק שקריות אלא גם "נועדו להטיח האשמות שווא נגד מדינת ישראל, כחלק מקמפיין רחב יותר, שמטרתו היא לערער על הלגיטימיות של מדינת ישראל והעם היהודי ולעודד טרור נגדם".

ההגשה האמריקנית מתווספת להגשות של הונגריה, פרגוואי ופיג'י שהגישו גם הן עמדות המתנגדות לתביעה של דרום אפריקה.

ממשרד החוץ נמסר בתגובה: "מדינת ישראל מוקירה ומעריכה את עמידתן של ידידותיה לצד האמת והצדק ההיסטורי ובמיוחד את תמיכתה האיתנה של ארצות הברית בכל הזירות".