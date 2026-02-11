בוטל צו עיכוב היציאה מהארץ: התנאים המגבילים על צחי ברוורמן הוארכו באופן חלקי

בית משפט השלום דחה הערב (שלישי) את בקשת המשטרה להאריך את איסור היציאה מן הארץ שהוטל על צחי ברוורמן, וקיבל באופן חלקי חלופות ותנאים אחרים שהוצעו במסגרת החקירה המתנהלת בעניינו.

השופט מזרחי קבע בהחלטתו כי אף שאין להקל ראש בחקירה, יש לאזן בין צורכי החקירה לבין זכויותיו החוקתיות של החשוד והאינטרסים הרחבים של המדינה.

"בימים אלו, רוחות מלחמה מנשבות. נוכח מעמדו של החשוד, ובכל הכבוד לחקירה המדוברת ואיני מקל בה ראש, יש אינטרסים חשובים יותר למדינת ישראל העומדים על הפרק מן ההגבלות המתבקשות במסגרת חקירה זו", כתב השופט בהחלטתו.

עוד ציין כי אמנם היחידה החוקרת רשאית להמשיך ולמצות את החקירה ככל שיידרש, אך לא ניתן לעשות זאת "על חשבון זכויות חוקתיות של החשוד".

השופט הוסיף כי איסור יציאה מן הארץ פוגע בזכויות יסוד, ובמקרה זה יש בו גם פגיעה בחופש העיסוק וביחסי החוץ של מדינת ישראל עם בריטניה, שם מצופה ברוורמן להתחיל את כהונתו כשגריר.

במשטרה ביקשו להותיר את צו איסור היציאה על כנו כחלק מהליכי החקירה, אולם בית המשפט סבר כי ניתן להסתפק בתנאים מגבילים אחרים. החקירה בעניינו נמשכת.

כזכור, הותר לפרסום כי במסגרת חקירת הפגישה הלילית בחניון נבדק החשד שצחי ברוורמן קיבל את הידיעה על חקירת הבילד באוקטובר 2024, ועשה שימוש בחומרים שהגיעו אליו במסגרת מילוי תפקידו הרגיל.

נזכיר כי צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה ניתן מחשש לפגיעה בביטחון המדינה. ברוורמן חשוד בשיבוש הליכי משפט במסגרת הפרשה.

על פי החשד, הוא פגש את אלי פלדשטיין בחניון בקרייה ואמר לו כי יוכל "לכבות את החקירה" בגין הדלפת מסמכים סודיים. פלדשטיין אמר בריאיון ששודר בכאן 11 כי ברוורמן הוא האדם שאמר שיוכל לסייע לו, לאחר שנמנע לנקוב בשם במהלך חקירתו בשב"כ.