המשטרה ביקשה מהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לחקור באזהרה את חברת הכנסת נעמה לזימי בחשד להפרעה לשוטר במילוי תפקידו. הבקשה נדחתה על ידי בהרב-מיארה. כך פרסם לראשונה הערב (שלישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג ב"7 עם שרון גל".

כזכור בחודש ספטמבר האחרון, המונים השתתפו בהפגנה למען שחרור החטופים שנערכה בירושלים. במהלך המחאה, נרשם עימות בין מפקד תחנת המשטרה מוריה בעיר, יובל ראובן, לחברת הכנסת נעמה לזימי, כאשר הראשון הטיח בה: "את אפס". דבריו הגיעו לאחר אירוע בו נדחפה על ידי שוטרים במקום.

