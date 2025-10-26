אישום נגד 3 טורקים: ניסו להבריח נשק לישראל - ונתפסו

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) כתב אישום נגד שלושה אזרחים טורקים בגין עבירות נשק והסתננות לישראל, לאחר שגורשו. אחד מהם מואשם גם בניסיונות לספק אמצעים לביצוע מעשה טרור.

לפי כתב האישום, ביולי האחרון הציע אוקטאי אסצי לרחמן גוקייר, שניהם נאשמים בתיק, לקחת חלק ברשת הברחת אקדחים לישראל. לפי הפרטים, כך היא תפעל: גורמים טורקים יעמדו בקשר עם סוחר אמצעי לחימה איראני, האקדחים ישונעו לירדן ויוברחו לישראל באמצעות פועלים הנכנסים דרך גבול ירדן.

תפקידו של רחמן גוקייר, היה לקלוט את האקדחים, להחזיק אותם ולהעבירם לגורמים אחרים - וכן לאסוף את הכסף מהעסקאות. עבור תפקיד זה הובטח לו תשלום בסך מיליון דולר. אוקטאי נאשם כי אסף חבילה המכילה אקדח, הטמין אותה בערימות חול ליד דירתו בבת ים, בהמשך העביר את החבילה לביתו ובהמשך מסר אותו לאדם אחר.

בחודש הקודם, סיכמו הנאשמים רחמן גוקייר ואוקטאי אסצי עם אחרים להסתנן לישראל דרך ירדן להפעלת הרשת. השניים טסו מטורקיה לסעודיה, ומשם לירדן, והסכימו להבריח שלושה אקדחים. בעקבות מחלוקת, לא בוצע ייבוא האקדחיים. בהמשך אותו חודש, ב-19 בספטמבר, השניים חצו את גדר הגבול עם ירדן באזור קיבוץ שער הגולן, דרומית לכינרת, יחד עם שני מסתננים נוספים, ונתפסו על ידי כוחות צה"ל בטרם חצו את גדר הביטחון.