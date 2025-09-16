נתניהו בעדותו: במאבק מכריע - התחלנו פעולה עצימה בעזה

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הבוקר (שלישי) עם פתיחת יום עדותו בבית המשפט כי "אנחנו התחלנו פעולה עצימה אתמול בעזה, מדינת ישראל נמצאת במאבק מכריע".

נתניהו הוסיף כי הדרישות "לבוא מתשע וחצי עד שש בערב, ולהעסיק אותי ראש הממשלה" בזמן כזה אלה "דרישות שאינן מתיישבות עם האיזון הדרוש", והבהיר כי הוא אומר את דברים אלו כהכנה לקראת בקשה בנושא שתוגש, וכהתייחסות "לדברים ספציפיים שקורים עכשיו". בדבריו, הוא מבקש להתחשב בו בכל הנוגע לכמות הדיונים בבית המשפט ואורכם.

כאמור, על פי דיווחים זרים ובתום גל תקיפות עצים, צה"ל פתח הלילה בפעולה קרקעית בעיר עזה. ברשת CNN דווח כי "הפלישה" הייתה אמורה להתחיל רק לאחר פינוי האזור העירוני הצפוף, אך רק חלק קטן מהאוכלוסייה עזב עד כה. דובר צה"ל בערבית אמר כי הצבא החל לפעול נגד תשתיות חמאס בעיר, וקרא לאוכלוסייה "להצטרף ל-40 מהתושבים שעזבו".

עוד בפתח העדות, נתניהו נשאל מדוע לא פעל להאריך את הפטור ממס לתושבים חוזרים בממשלות קודמות, כשעלתה הסוגיה מצד שרים אחרים. נתניהו השיב כי לא ידע שמילצ'ן הוא תושב חוזר, ולכן הוא לא פעל עבורו כדי להאריך את הפטור שלו ממס כתושב חוזר זאת בניגוד לנטען בכתב האישום.