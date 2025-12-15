הדיון בעדותו של רה"מ נתניהו הסתיים תוך שעה לאחר שהחל
הבקשה הגיעה בעקבות פגישה של רה"מ עם יו"ר הפרלמנט של פרגוואי • "אצטרך לצאת מוקדם יותר בשל אילוצי לו"ז", הסבירו בלשכה • לאחר זמן קצר יו"ר הפרלמנט הגיע בעצמו לדיון - והעדות בבית המשפט הסתיימה תוך שעה
משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התחדש היום (שני) בבית המשפט המחוזי בתל אביב - ונמשך כשעה בלבד. בתחילת הדיון, נתניהו גער בשופטים שסירבו לאשר את בקשתו לביטול יום העדות הנוכחי, וביקש לקצרו כך שיסתיים בשעה עשר וחצי. לאחר סיום עדותו - ראש הפרלמנט של פרגוואי ייפגש עם ראש הממשלה בבית המשפט.
יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ונשיא הפרלמנט של פרגוואי, ד"ר ראול לאטורה, נפגשים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט
הדיון הסתיים לאחר שיו"ר הכנסת אמיר אוחנה וד"ר ראול לאטורה, נכנסו לאולם בית המשפט
נשיא הפרלמנט של פרגוואי בדרכו לבית המשפט לפגוש את נתניהו, אנשי הלשכה טענו שעקב אילוצי לו"ז המשפט ופגישות נוספות זה המקום היחיד שהיה ניתן להיפגש איתו (עמיאל ירחי)
נתניהו ביקש לקצר את עדותו - לאחר שזו קוצרה במילא: "אצטרך לצאת מוקדם יותר"
נתניהו גער בהרכב השופטים שסירב לאשר את בקשתו לביטול יום העדות. "חשוב ומביך אם לא אוכל להיפגש לרבע שעה עם יושב ראש הפרלמנט של פרגוואי שמבקר בישראל", אמר, "מתרחש משהו גדול באמריקנה הלטינית, בדרום אמריקה, שלא אפרט כאן - אבל זה חשוב מאוד". הוא הוסיף: "דיון נוסף שנקבע היום - פגישה חשובה מאוד עם השגריר תום ברק, שמתעסק גם בסוריה"