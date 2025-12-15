נתניהו גער בהרכב השופטים שסירב לאשר את בקשתו לביטול יום העדות. "חשוב ומביך אם לא אוכל להיפגש לרבע שעה עם יושב ראש הפרלמנט של פרגוואי שמבקר בישראל", אמר, "מתרחש משהו גדול באמריקנה הלטינית, בדרום אמריקה, שלא אפרט כאן - אבל זה חשוב מאוד". הוא הוסיף: "דיון נוסף שנקבע היום - פגישה חשובה מאוד עם השגריר תום ברק, שמתעסק גם בסוריה"