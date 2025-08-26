סייעה לסרסרות וניצול נשים לזנות: עדותה המזעזעת של השופטת

מומלצים -

הסנגורית יקטרינה צווטקוב דורפמן מונתה לשופטת בשנת 2021. הערב (שלישי) הפרשן לענייני משפט של i24NEWS, אבישי גרינצייג, פרסם את עדותה משנת 2013 בה היא מגוללת את הסיוע האקטיבי שלה לסרסרות ולניצול נשים בזנות.

צווטקוב מספרת כיצד סייעה לסרסרית לנצל את הנשים העובדות, ואיך הדריכה את העובדות למסור גרסה שקרית במידה והמשטרה תגיע לביקור. בהמשך היא מספרת איך חברתה הטובה השתמשה ב"קופים" שייקחו על עצמם את האחריות לניהול בית הבושת, וכיצד היא עצמה כסנגורית נשלחה על ידה לייצג את אחת ה"קופות".

מהשופטת יקטרינה צווטקוב-דורפמן נמסר בתגובה: "טרם מינויה לשיפוט היא סייעה כעורכת דין לנשים במעגל הזנות, ובמסגרת זו ליוותה נשים כעו"ד, ייעצה להן על זכויותיהן וייצגה אותן בהתאם לצורך. השופטת גאה בפעילותה זו. טרם מינויה לשיפוט ב-2021 הפסיקה השופטת את פעילותה בתחום זה".

