לאחר הזיכוי: המדינה תפצה את זדורוב ב־17 מיליון שקלים על 15 השנים שישב בכלא

המדינה הגיעה הבוקר (חמישי) להסדר פשרה עם רומן זדורוב, לפיו יזכה לפיצוי בסך 17 מיליון שקלים עבור 15 שנות המאסר שריצה בעקבות הרשעתו ברצח הנערה תאיר ראדה ב־2006.

עוד נודע, כי ההסכם צפוי להיחתם בימים הקרובים. מעורכי דינו של זדורוב נמסר: "אין תגובה".

זדורוב הורשע ברצח ראדה בבית ספרה בקצרין, אך לאורך השנים טען לחפותו. הפרשה הסעירה את המדינה במשך קרוב לשני עשורים, וכללה משפטים חוזרים, ערעורים ודיונים ציבוריים סוערים על הראיות ועל אופן ניהול החקירה.

בסוף שנת 2023, זוכה זדורוב מחמת הספק בבית המשפט המחוזי בנצרת, והזיכוי אושר בעליון.