נזיפה חמורה והפקעת משכורת לראש המטה של קרעי

פרסום ראשון: בית הדין של נציבות שירות המדינה גזר עונש נזיפה חמורה, הורדה בדרגה לחצי שנה והפקעת משכורת לאלעד זמיר, ראש המטה של שר התקשורת שלמה קרעי, כך פרסם היום (ראשון) לראשונה פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג.

ל-i24NEWS נודע כי במסגרת הסדר הטיעון, הודה זמיר כי התעמת בכנסת עם כתב של אתר "העין השביעית" וחטף ממנו את הטלפון כשניסה לשאול את השר שאלה. זמיר הטיח את הטלפון על השולחן, וכינה אותו "חתיכת חצוף מטומטם". עוד הודה כי הפיץ תמונה ערוכה של חבר הכנסת דוד ביטן כאילו הוא משתתף בכנס של עיתון "הארץ".

כאמור, בשל קשיים ראייתיים התביעה ביקשה לכבד את הסדר הטיעון, ומשרד התקשורת ביקש להקל בעונשו בשל היותו עובד מצטיין. בסופו של דבר, בית הדין החליט לגזור על ראש המטה של השר עונש של נזיפה חמורה, הפקעת משכורת והורדה בדרגה לחצי שנה.

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי התייחס לפרסום: "אלעד מלווה אותי כרמ"ט וכדובר במקצועיות ובמסירות כבר שבע שנים מיום כניסתי לכנסת. הוא משתף ומפיץ את ההודעות שלי במסגרת תפקידו ועומד חוצץ בפני בריונים המנסים לתקוף אותי באלימות פיזית או מילולית. להערכתי, הוא יכול היה להיאבק על חפותו ולנצח, אבל לא לכל אחד יש את האמצעים הנדרשים לניהול מאבק משפטי ממושך ואני יכול להבין את הרצון להשאיר את זה מאחוריו. אני מאחל לכל נבחר ציבור יועץ ורמ"ט מסור ומקצועי כמו אלעד".