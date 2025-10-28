הסחבת הארוכה של היועמ"שית בסגירת התיק נגד אביר קארה

סחבת שערורייתית: במשך 20 חודשים ממתינה על שולחנה של היועצת המשפטית לממשלה עורכת הדין גלי בהרב-מיארה המלצת סגירה מנומקת ומפורטת של תיק החקירה נגד חבר הכנסת לשעבר אביר קארה. חוות הדעת של המחלקה הכלכלית נכתבה על דעת פרקליט המדינה, אלא שבהרב-מיארה לא קיימה דיון כלשהו על התיק ולא קיבלה בו החלטה. הפרשן לענייני משפט של i24NEWS אבישי גרינצייג פרסם הערב (שלישי) ב"המהדורה המרכזית" את כל הפרטים.

סחבת משפטית היא לא דבר נדיר, כשהחלטות על הגשת כתב אישום או סגירת תיק חקירה נמרחות וגורמות לעינוי דין. אבל נראה שבמקרה הזה היועמ"שית שוברת שיאים חדשים.

צפו בדיווח המלא מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד