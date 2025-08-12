החל מנובמבר: נתניהו יעיד במשפטו שלוש פעמים בשבוע

השופטים ציינו כי יתקיימו ארבעה דיונים בשבוע, בימים ראשון עד רביעי, וזאת "לנוכח הצורך לקדם את המשפט" • בנוסף, השופטים הורו לבחון מקומות נוספים לקיום העדות - בהם בית שמש

אבישי גרינצייג
אבישי גרינצייג ■ פרשן לענייני משפט
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
בנימין נתניהו בבית המשפט, ארכיון
בנימין נתניהו בבית המשפט, ארכיון חיים גולדברג / פלאש 90

מומלצים -

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע היום (שלישי) כי החל מחודש נובמבר ראש הממשלה בנימין נתניהו יעיד במשפטו בתדירות של שלוש פעמים בשבוע.

בהחלטתה כתבה השופטת רבקה פרידמן-פלדמן כי יתקיימו ארבעה דיונים בשבוע, בימים ראשון עד רביעי, וזאת "לנוכח הצורך לקדם את המשפט". בנוסף, השופטים הורו לבחון מקומות נוספים לקיום העדות - בהם בית שמש.

Video poster
יעיד שלוש פעמים בשבוע: עדות נתניהו תתחדש בתחילת חודש נובמבר

נזכיר כי מאז תחילת עדותו של נתניהו במשפטי האלפים בחודש דצמבר 2024, נרשמו מקרים רבים בהם הדיונים בוטלו בין היתר בשל עניינים ביטחוניים ורפואיים של ראש הממשלה.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות