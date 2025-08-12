החל מנובמבר: נתניהו יעיד במשפטו שלוש פעמים בשבוע
השופטים ציינו כי יתקיימו ארבעה דיונים בשבוע, בימים ראשון עד רביעי, וזאת "לנוכח הצורך לקדם את המשפט" • בנוסף, השופטים הורו לבחון מקומות נוספים לקיום העדות - בהם בית שמש
אבישי גרינצייגפרשן לענייני משפט
1 דקות קריאה
בית המשפט המחוזי בירושלים קבע היום (שלישי) כי החל מחודש נובמבר ראש הממשלה בנימין נתניהו יעיד במשפטו בתדירות של שלוש פעמים בשבוע.
בהחלטתה כתבה השופטת רבקה פרידמן-פלדמן כי יתקיימו ארבעה דיונים בשבוע, בימים ראשון עד רביעי, וזאת "לנוכח הצורך לקדם את המשפט". בנוסף, השופטים הורו לבחון מקומות נוספים לקיום העדות - בהם בית שמש.
נזכיר כי מאז תחילת עדותו של נתניהו במשפטי האלפים בחודש דצמבר 2024, נרשמו מקרים רבים בהם הדיונים בוטלו בין היתר בשל עניינים ביטחוניים ורפואיים של ראש הממשלה.
