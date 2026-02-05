שלוש שנות מאסר לאברך מבית שמש שריגל עבור איראן

שלוש שנות מאסר בפועל ושנת מאסר על תנאי, נגזרו היום (חמישי) על אלימלך שטרן, בן 22 מבית שמש שהורשע במגע עם סוכן זר וקשירת קשר לאיומים בגין משימות שונות שביצע עבור איראן בתקופת המלחמה.

השופטת ציינה בהחלטתה: "מדובר בתופעה מאוד נרחבת הלב נחמץ שאברך חיובי נפל מאיגרא רמה לבירה עמיקתא, אולם הנאשם הביא את עצמו לשם".

בהכרעת הדין קבע בית המשפט כי שטרן עמד בקשר עם סוכנת חוץ ממדינה זרה, שכינויה "אנה", ובמסגרת הקשר ביצע משימות שונות בהנחייתה, בתמורה לתשלום במטבעות דיגיטליים. לצורך ביצוע המשימות גייס שטרן אזרחים ישראלים נוספים והפעילם בהתאם להנחיות שקיבל. בין היתר הודפסו ונתלו מודעות בעלות מסרים בעלי אופי ביטחוני לאומני, נאסף טלפון נייד על פי הנחיות הסוכנת, והועברו כספים במרחב הציבורי בירושלים ובתל אביב.

בית המשפט קבע כי כבר מראשית הקשר קינן בלבו של שטרן חשד בדבר זהותה של "אנה" כסוכנת זרה, וכי חשד זה הלך והתגבר ככל שהמשימות החריפו וקיבלו אופי ביטחוני מובהק.

הפרקליטות הדגישה כי אין מדובר בפגיעה בגורם מופשט, אלא בפעילות עוינת היוצרת סכנה ממשית בשכונות מגורים, במרחב הציבורי ובשגרת חייהם של אזרחים תמימים וזו בדיוק המשמעות של פעילות עוינת המבוצעת "מבפנים".

עוד ציינה הפרקליטות כי מאז כתב האישום בעניינו של שטרן הוגשו יותר משלושים כתבי אישום נוספים בעבירות דומות, וכי מדובר בתופעה רחבה ומתפתחת של הפעלה איראנית בתוך מדינת ישראל, החוצה מגזרים ואינה מבחינה בין אוכלוסיות שונות. לטענת הפרקליטות, ריבוי המקרים והפיכתם לאירוע שכיח מעידים על כך שאין הרתעה מספקת, וכי לא די בחשיפת המקרים ובהעמדת המעורבים לדין, אלא נדרשת הרתעה באמצעות ענישה מחמירה.