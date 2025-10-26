פרסום ראשון: פרשת האזנות הסתר בשב"כ | אבישי גרינצייג

הפרשן לענייני משפט, אבישי גרינצייג, מפרסם הערב (ראשון) במהדורה המרכזית כי השב״כ ביצע האזנת סתר באמצעות רוגלה במשך שישה חודשים אחר איש השב״כ החשוד בהעברת מידע סודי לעיתונאים ששוחרר ללא תנאים מגבילים. יצוין כי המידע נוגע לכשל של השב״כ בשבעה באוקטובר ולבדיקה שערך השב״כ על חדירה נטענת של כהניזם למשטרה

א׳ מהשב״כ נחקר ושוחרר באפריל ללא תנאים מגבילים. למרות זאת השב״כ ביצע לאחר מכן האזנת סתר נגדו במסגרת הליך ״סיכולי״.

על פי החוק, השב״כ רשאי לבצע האזנת סתר לצורך סיכול ביטחוני גם ללא אישור של בית המשפט, אך הדבר דורש חתימה של ראש הממשלה מדי 15 יום, או לכל הפחות מדי 3 חודשים, וכן פיקוח רבעוני של היועמ״שית.בפועל ראש הממשלה חתם על הצווים כחותמת גומי. וגם היועמ״שית לא ביצעה ביקורת ופיקוח נאות על הצעד החריג.

יצוין כי עיתון "הארץ" חשף לאחרונה כי השב״כ העביר לידיעת ועדת גרוניס שבחנה את מינוי זיני לתפקיד ראש השב״כ כי האלוף זיני נפגש עם א׳ מהשב״כ.

כך הוציא השב״כ מידע שהוצא באמצעות האזנת סתר סיכולית לטלפון של א׳, והשתמש בו נגד ראש השב״כ המיועד, למרות שלא היה פסול בפגישה זו ולמרות שבכך חשף השב״כ את דבר קיומה של האזנת הסתר שהייתה סודית.

כאמור, ועדת גרוניס כאמור לא התרשמה כי נפל פגם בהתנהלות זיני בפגישתו עם א׳ מהשב״כ, והוא מונה על ידי הממשלה.

תגובת השב״כ: ״שירות הביטחון הכללי פועל מכוח חוק ובהתאם לו בכלל פעולותיו. מטבע הדברים, פעולותיו של השירות אינן מפורסמות ברבים, וכך גם האישורים הניתנים להן, מקום בו הדבר נדרש״

היועצת המשפטית לממשלה מסרה: ״לא נתייחס לענייני ביטחון, שיטות ואמצעים, ואין בתשובה זו לאשר או להכחיש את האמור״.