בצעד חריג: בג"ץ הפך את ההחלטה על מינוי נציב שירות המדינה

קיבל את עמדת הממשלה: בג"ץ הפך הערב (שלישי) את פסק הדין שניתן בעניין מינוי נציב שירות המדינה, וקבע כי אין צורך בהליך תחרותי לצורך מינוי הנציב. כך למעשה, בית המשפט העליון מקבל את עמדת הממשלה, שיוצגה על ידי עורך הדין דוד פטר, ודוחה את עמדת היועמ"שית.

ההחלטה נתקבלה ברוב של שלושה שופטים שתמכו בשינוי הליך מינוי נציב שירות המדינה - ‏המשנה לנשיא נעם סולברג והשופטים דוד מינץ ויעל וילנר, מול שני המתנגדים - הנשיא יצחק עמית והשופטת דפנה ברק ארז.

כזכור, מדובר בהיפוך ישיר של פסיקת בג"ץ מחודש מאי האחרון, בה דחה בית המשפט את עמדת הממשלה, וקבע כי המינוי מותנה בקביעת מנגנון קבוע, הכולל הליך תחרותי. בהחלטה המדוברת, קבעו השופטים עמית וברק-ארז כי ההליך שנבחר על ידי הממשלה, נטול ערובות מספקות לשמירה על אופיו העצמאי, הממלכתי והא-פוליטי של התפקיד, או לבחירת המועמד המתאים ביותר מבחינה מקצועית.