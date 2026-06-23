בעת האחרונה נסגרו שלושה תיקי חקירה נגד שני שופטים מכהנים, כך מפרסם היום (שלישי) לראשונה אבישי גרינצייג. תיק אחד נסגר מחוסר אשמה לאחר שהשופט נחקר, ונמצא כי לא היה ממש בתלונה. שני תיקים נוספים, שבהם נחשד שופט מחוזי בכיר, נסגרו בתום חקירה פלילית סמויה.

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יצוין כי אחד התיקים שבהם נחקר שופט המחוזי הבכיר עסק בחשד לזיוף פרוטוקול.