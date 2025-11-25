גורם במשטרה מכחיש היום (שלישי) את דברי השר איתמר בן גביר אמש בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 שטען כי בטלפון של הפצ"רית תומר-ירושלמי "ישנם ממצאים שמפלילים את היועמ"שית, וכי היא יודעת מי הדליף".

הגורם הגיב לטענות ואמר כי עד לרגע זה אין בטלפון של הפצ"רית ראיות שמצביעות על מעורבות היועמ"שית בהרב-מיארה בהדלפת הסרטון בפרשת שדה תימן.

כזכור, הפצ"רית עדיין מאושפזת בבית החולים איכילוב לאחר שככל הנראה ניסתה להתאבד בביתה. מקורב לחקירה אומר כי לא היו פעולות שנתבקשו לבצע במסגרת החקירה ושהיה נדרש להן אישור ממונה על החקירה, כך שקצב החקירה לא נפגע, והיא נמשכה למרות שהפצ"רית לא נחקרה פיזית, זאת על אף שמצבה הרפואי מאפשר חקירה.

כמו כן, השופט אל"ם מאיר ויגיסר הורה לפני כשבועיים לעצור זמנית את ההליך המשפטי בפרשת שדה תימן עד להחלטה חדשה מצד התובע הצבאי הראשי, זאת בעקבות בקשת הסנגורים לבחון מחדש את המשך ניהול התיק.